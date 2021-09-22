Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина • 191 • Аналитика © REUTERS / Michele Tantussi Через четыре дня немцы выберут партнера Владимиру Путину. Конечно, на выборах в бундестаг отношения с Россией не являются ключевым вопросом (хотя и обсуждаются) — но новому канцлеру придется уделять им много внимания. Тем более что для Путина Германия не просто одна из важных мировых держав: это страна, которую он знает лучше любой другой. И дело не только в том, что Путин пять лет проработал в ГДР во второй половине 80-х, — все последующие тридцать лет он уделял особое внимание связям с германскими элитами. Он очень хорошо знает их, поэтому для него имеет значение, каким будет новое германское правительство, кто войдет в новую правящую коалицию. И кто станет новым канцлером. Пока что на этот вопрос нет ответа, потому что окончательный выбор будет сделан уже после голосования 26 сентября. И не рядовыми немцами — их голоса, конечно, имеют значение, но все решится на послевыборных внутриэлитных переговорах (оформленных как межпартийные). Выбор предстоит сделать из двух кандидатов: новым канцлером будет заместитель Меркель в правительстве — социал-демократ Олаф Шольц или кандидат Меркель и ее наследник в партии ХДС Армин Лашет. При этом, исходя из нынешних рейтингов, есть пять вариантов коалиций: четыре, при которых кабинет возглавит Шольц, и один, при котором канцлером станет Лашет. То есть шансы Шольца, конечно, гораздо выше, не говоря уже о том, что он гораздо популярней конкурента, согласно данным опросов общественного мнения. Да и СДПГ выиграет выборы, набрав примерно 25 процентов голосов. Конечно, возможно чудо в виде неожиданного рывка ХДС/ХСС, который позволит ей догнать СДПГ, — но в него уже практически никто не верит (сейчас партия Лашета отстает на три-четыре процента). Даже проиграв выборы, ХДС будет пытаться удержать власть, и у нее есть два варианта. Первый, самый обидный — сохранить нынешнюю "большую коалицию", поменявшись местами с СДПГ и став младшим партнером. Готовы ли в ХДС к такому унижению, к тому, чтобы Шольц стал канцлером, а Лашет его заместителем? Даже если готовы, то шансов склеить ее практически нет. Даже не потому, что две партии могут банально не набрать в сумме половину мест в бундестаге (на прошлых выборах они сделали это с большим трудом, получив 53 с небольшим процента на выборах). Если они даже обеспечат себе 355 мест (за счет голосов, отданных за мелкие партии, которые не преодолеют пятипроцентный барьер), то социал-демократы практически наверняка откажутся от подобного партнерства. Они и так чуть не потеряли все за годы "сожительства" с Меркель — партия скатывалась до 13-процентного рейтинга — и теперь не заинтересованы в продолжении отношений, пусть и на куда более выгодных для себя условиях. Есть, конечно, еще и вариант расширенной "большой коалиции". Он называется "Германия" — по цветам партий, вместе образующих черно-красно-желтый немецкий флаг. Это СДПГ и ХДС плюс Свободно-демократическая партия. То есть все три парламентских партии времен старой ФРГ, до того как в 1983-м в бундестаг попали "зеленые". Такой вариант очень нравится большинству немецких избирателей, но на пути к нему стоит все та же проблема: нежелание СДПГ работать вместе с ХДС. Партию практически принудили к этому после прошлых выборов, но тогда она получила почти вдвое меньше голосов, чем партия Меркель. Так что у ХДС/ХСС остается только одна реальная возможность удержать власть, причем даже не в виде младшего партнера, а сохранив за собой пост канцлера. Это коалиция "Ямайка" (черно-зелено-желтая) — именно ее пыталась в 2017-м собрать Меркель. Но даже тогда ее попытки договориться с "зелеными" и либералами из СвДП закончились провалом — а у Лашета возможностей будет еще меньше. Точнее, у него будет только одна возможность — в случае неудачи переговоров Олафа Шольца с теми же самыми партиями. Потому что коалиция СДПГ с "зелеными" и СвДП — это основной вариант исхода нынешних выборов, проходящий под кодовым названием "Светофор" (красно-желто-зеленый). Сейчас он реальней всех других вариантов — при всех разногласиях между "зелеными" и либералами (по повышению налогов, зеленой экономике и так далее). Запасной вариант для Шольца — красно-зелено-красная коалиция из СДПГ, "зеленых" и "Левых" (наследников коммунистов ГДР) слишком неприятна для германской элиты, да и сложна для ее участников и может быть задействована только в случае поломки "светофора". Склеивание новой правящей коалиции может занять как пару-тройку недель, так и несколько месяцев — в прошлый раз на это ушло почти полгода. И это притом что тогда не стоял вопрос о смене канцлера: Меркель просто пыталась договориться с новыми партнерами, в итоге вернувшись к старым. В этот раз настрой социал-демократов и "зеленых", уже не скрывающих своих взаимных симпатий, мог бы ускорить формирование коалиции. Но у них вместе не наберется большинства в бундестаге, так что если либералы захотят слишком многого, торговля может и затянуться. Для германо-российских отношений это будет означать, что Путину по-прежнему придется иметь дело с Меркель — до конца года, а то и дольше. А уже потом начнется выстраивание полноценных отношений с ее преемником. Впрочем, даже личные отношения не придется выстраивать с нуля: Путин знаком и с Шольцем, и с Лашетом. Последнего вообще называли (точнее, обзывали) Putinversteher, "понимающим Путина" — после того, как в 2014-м он заявил, что "демонизация Путина — это не политика, а алиби для ее отсутствия", и раскритиковал германский политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником президента Путина". Лашет давно уже возглавляет Северный Рейн — Вестфалию, крупнейшую из федеральных земель, и прекрасно понимает важность отношений с Россией, причем не только экономических. Впрочем, это касается и Олафа Шольца, начинавшего свою федеральную карьеру с поста генсека СДПГ в канцлерство Герхарда Шредера. Его связи с бывшим канцлером очень тревожат стойких атлантистов в германской элите: не будет ли глава совета директоров "Роснефти" влиять на своего бывшего подчиненного, не сделает ли и его "понимающим Путина"? Тем более что у Шольца давние контакты с этими русскими. Ведь еще в 1980-е он был одним из руководителей молодежной организации социал-демократов (и публиковал статьи с критикой "агрессивно-империалистической НАТО"). А у той были связи с советскими молодежными организациями! Да и вообще, он из Гамбурга и делал карьеру в местной СДПГ, а это же город-побратим Санкт-Петербурга! А кто в 1990-е работал в питерской мэрии? Нет, пока что Шольца еще не записали в путинские агенты, хотя и вспомнили, что один из его предшественников на посту бургомистра Гамбурга, социал-демократ Хеннинг Фошерау, девять лет назад стал председателем совета директоров консорциума "Южный поток" — совместного предприятия "Газпрома" и европейских компаний (так, впрочем, и не реализованного). Шольца не записывают в неблагонадежные по русской линии не потому, что на самом деле не за что. Просто сейчас он ведет себя совершенно типично для немецкого политика: критикует Путина за Украину и Навального, но поддерживает "Северный поток — 2" и диалог с Россией. Даже выступает за "новую восточную политику" — по образцу Вилли Брандта, наладившего отношения с СССР. Правда, Шольц говорит о необходимости "новой восточной политики" на уровне Евросоюза, но сейчас практически все мейнстримные немецкие политики вместо "Германия" говорят "Европа". Власть над Россией доверена новым силам Так что при Шольце можно ожидать возвращения к временам плотного российско-немецкого диалога, причем на высшем уровне. При этом Сергею Лаврову может достаться не самый пригодный для диалога партнер — в том случае, если пост главы германского МИД уйдет в новой коалиции "зеленым" (их кандидату в канцлеры Анналене Бербок или второму сопредседателю партии Роберту Хабеку), занимающим более чем критическую позицию в отношении России и совместных энергетических проектов. Впрочем, куда вероятнее, что министром иностранных дел станет представитель СвДП, например ее лидер Кристиан Линднер. А либералы — более чем вменяемый партнер для диалога (именно из этой партии был многолетний глава немецкого МИД Ганс-Дитрих Геншер). Но в любом случае российско-германские отношения всегда были делом первых лиц, и эта традиция продолжится при новом канцлере. В баню с Путиным, как Шредер, он, может быть, и не пойдет, как надеется немецкая пресса, — но общий язык они найдут легко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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