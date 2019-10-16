Принуждение к миру

Сегодняшнее голосование в Харьковском горсовете, вне всяких сомнений, явление не просто знаковое, но этапное. Совет проголосовал в поддержку «формулы Штанмайера» большинством голосов (53 депутата против 12), и принял обращение к властям страны. Обращение хитроумное, видно, что руку к нему приложил ни кто иной, как мэр Харькова Геннадий Кернес. Мы поддерживаем миротворческие усилия президента Зеленского, - говорится в документе, - и требуем прекратить давление на него акциями «Нет капитуляции».

Таким образом, регионы отдают пас президенту. Действуйте, президент, мы вас поддерживаем! Мы вместе – и вы, и мы – за мир на Донбассе и на Украине. Соглашайтесь на «формулу Штанмайера», и не обращайте внимание на бузотёров бандеровцев, устраивающих акции устрашения под окнами президентской администрации, такие, как «Нет капитуляции».

Вроде бы, посыл предельно ясен, но кое-что требуется разъяснить. Против Зеленского – организованная фронда, оплаченная Петром Порошенко и поддержанная бандеровцами. Но рядом с Зеленским нет никого, кто бы мог противостоять напору этой силы. «Слуги народа» не в счёт, они хлипкие, глупые и неорганизованные. Но за дело берётся Кернес, который знает и умеет оказывать поддержку высоким политикам – он на этом собаку съел. Если харьковскую инициативу поддержат в регионах – а так и будет, ибо заодно с Кернесом традиционно выступают главы Одессы, Запорожья и целого ряда других областных центров, то у Зеленского образуется мощная поддержка. И она будет намного мощней, чем бандеровская фронда. К тому же у Зеленского появится возможность кивать на «народ» - вот, мол, люди-то за «формулу Штанмайера»! А я, их президент, лишь выполняю волю своих избирателей.

Инициатива Кернеса крайне своевременна и полезна Зеленскому, вопрос лишь в том, захочет ли Зеленский (и сможет ли) воспользоваться отданным ему филигранным пасом. Дело в том, что в его команде «играет» глава МВД Арсен Аваков, личный враг Кернеса. Мало того, Аваков намеревается сменить руководство второй украинской столицы. Для него Кернес – не союзник. И он вполне может убедить Зеленского не принимать от Кернеса подачу.

Тем не менее, сегодняшняя инициатива Харькова – знаковое событие. У Зеленского появилась альтернатива и, возможно, поддержка. Куда более мощная, нежели его «слуги» с нацистами.