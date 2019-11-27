Принуждение к капитуляции

Информационный пул «слуг народа» грозит Москве кулаком, мол, если переговоры по Донбассу, а также по долгосрочному газовому контракту с Россией, в рамках «нормандского формата» сорвутся, то Киев перейдёт к «плану Б» - одобрит создание на Украине американской военной базы. При этом все расходы возьмёт на себя украинская сторона. Интрига здесь в том, что, во-первых, у Киева нет на это денег. А, во-вторых, американские военные базы уже действуют на Украине, причём на деньги самих американцев.

Как минимум, две американские военные базы на Украине уже действуют – Яворовский полигон во Львовской области и командный центр в Очакове под Одессой. Причём, одесская база вскоре может разрастись за счёт Одесского припортового завода (так вот, почему украинскому правительству «не удалось» его приватизировать – приберегали для сюзерена?) и Тузловских лиманов. В открытых источниках мелькала информация ещё о двух объектах, облюбованных и отстраиваемых американскими инженерными подразделениями – под Киевом и Николаевом. Так что спекулировать на теме появления на Украине американской военной базы Зеленскому поздновато. Базы уже есть. Но вот вопрос их финансирования – на самом деле, интрига. Дело это затратное, а денег в украинской казне – кот наплакал. Самый популярный свежий украинский анекдот – встреча президентов Эстонии и Украины прошла в обстановке скуки и безнадёги, ведь попросить друг у друга денег они, по понятной причине, не могли. Теперь, если Зеленский и в самом деле «скажет «Б», ему придётся найти где-то денег. Попросит на это кредит у России? Кстати, в окружении президента Украины судачат, что на встрече в «нормандском формате» Зеленский, «пролетев» с кредитами от МВФ, будет отчаянно побираться. Уж не у России ли он собирается перехватить деньжат на обустройство американских военных баз? И как, дадим?

Кстати, Зеленский, уверяя, что к встрече в «нормандском формате» у него якобы всё готово, мягко говоря, вводит своих визави в заблуждение. В Верховной Раде прошло обсуждение амнистии для участников боевых действий на Донбассе (её предоставления требует «нормандский формат»). И депутаты решили, что амнистированы должны быть только те, кто участвовал в конфликте со стороны Киева. Тем паче амнистия не распространится на ополченцев, получивших российские паспорта (как, впрочем, и паспорта ДНР – ЛНР). Такая вот манипуляция – или плохо скрытый обман?