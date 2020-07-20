Принудительное донорство: почему согласование антикризисного бюджета вызвало разногласия среди стран — участниц ЕС

Лидеры стран — участниц Евросоюза ведут переговоры о параметрах антикризисного бюджета и пакета финансовой помощи наиболее пострадавшим от пандемии государствам. Несколько стран-доноров выступили против предлагаемых мер. Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия потребовали уменьшить объём безвозмездной помощи странам юга Европы, на которые пришёлся основной удар эпидемии COVID-19. С точки зрения экспертов, эти разногласия, как и экономическое расслоение внутри Евросоюза назревали давно.

К вечеру воскресенья лидеры европейских стран не смогли выработать общий подход к антикризисному финансированию ЕС — переговоры продолжаются за закрытыми дверями. Журналистов в здание, где проходят переговоры, не пустили организаторы. Решение было аргументировано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Из этих же соображений участникам саммита было предписано сократить свои делегации с обычных 20 человек до шести.

Саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвящённый формированию европейского бюджета, не смог уложиться в изначально анонсированные сроки. Организаторы предполагали, что встреча пройдёт в течение 17—18 июля, однако странам-участницам за два дня не удалось прийти к компромиссу. Дебаты пришлось продлить ещё на один день — 19 июля. О пролонгации переговоров накануне в своём Twitter объявил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

Как заявила накануне канцлер Германии Ангела Меркель, третий день переговоров должен был стать решающим. При этом политик не исключила, что страны так и не смогут прийти к общему решению.

«Есть много доброй воли. Но также много позиций. И я буду отстаивать свою. Однако может сложиться и так, что мы сегодня не придём к результату», — отметила Меркель.

Ангела Меркель

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В преддверии третьего дня переговоров президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что соглашение необходимо Евросоюзу, однако, по его мнению, договорённости не должны ущемлять интересы отдельных стран-участниц.

«Это необходимо потому, что мы столкнулись с невероятным кризом здравоохранения, с экономическим и социальным кризисом. Это необходимо и для наших стран, и для сохранения единой Европы», — подчеркнул французский лидер.

В свою очередь, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что страны — участницы ЕС должны прийти к соглашению 19 июля, поскольку затягивание переговоров никому не выгодно.

Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, заинтересованность таких стран, как Франция и Германия, в подписании антикризисного бюджета, в рамках которого предлагается выделить крупную помощь наиболее пострадавшим государствам, вполне объяснима.

«Экспортно ориентированная экономика Германии основана на внешнеэкономической экспансии. Берлин хочет, чтобы в обмен на финансовую помощь южные страны ЕС пожертвовали бы частью своего суверенитета. Таким образом, ФРГ собирается продвигать проект европейской интеграции», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

«Для ФРГ страны ЕС — это прежде всего выгодные рынки сбыта, для германского бизнеса важно, чтобы в европейских странах была высокая покупательная способность», — пояснил эксперт в интервью RT.

Раскол по финансовой линии

Центральным пунктом ожесточённой дискуссии стал проект семилетнего бюджетного плана Евросоюза на период 2021—2027 годов. Общий объём помощи может достичь €2,4 трлн. При этом €540 млрд из этой суммы уже ранее были выделены из европейского бюджета на поддержку пострадавших от пандемии граждан и бизнеса стран — участниц ЕС.

Споры сейчас ведутся относительно оставшейся суммы в €1,8 трлн. На долю общеевропейского бюджета из этого объёма финансирования должно прийтись €1,074 трлн, ещё €750 млрд планируется привлечь для оказания поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса экономикам.

Президент Европейского совета Чарльз Мишель (крайний слева), канцлер Германии Ангела Меркель (в центре), президент Франции Эммануэль Макрон (второй справа) и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позируют во время встречи на саммите ЕС в Брюсселе, Бельгия, 19 июля 2020 г.

Reuters

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Из этого пакета €250 млрд планируется выделить странам в виде кредитов, еще €500 млрд — в виде грантов. Для получения средств каждой стране-реципиенту необходимо будет представить собственный план восстановления, который будет рассматриваться и утверждаться на общеевропейском уровне.

Как говорится в тексте бюджетного плана, кризис, в который погрузилась Европа из-за пандемии COVID-19, стал самым серьёзным из тех, с которыми когда-либо сталкивался ЕС. Авторы документа отмечают, что часто дискуссия об антикризисных мерах фокусируется на том, сколько вкладывает в общий бюджет каждая из стран — участниц союза. Однако при этом нередко упускаются из вида те выгоды, которые все европейские страны извлекают из существования общего рынка.

Тем не менее четыре страны — Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция — выступили с критикой предлагаемого плана и затормозили принятие документа. Власти этих государств настаивают на необходимости либо вовсе исключить безвозмездные гранты из плана, либо сократить их долю.

Им оппонируют наиболее пострадавшие от пандемии страны — в первую очередь Италия и Испания, которые остро нуждаются в финансовой поддержке.

«Наше главное требование заключается в том, чтобы не возникло долгосрочного #долгового союза. Конечно, мы хотим проявить солидарность, но нам нужно также не забывать об интересах австрийских налогоплательщиков», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.

Unsere zentrale Forderung ist, dass es nicht zu einer langfristigen #Schuldenunion kommen darf. Natürlich wollen wir solidarisch sein, aber wir haben auch die Interessen der österreichischen Steuerzahler im Blick. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) July 17, 2020

«Поэтому наша позиция заключается в том, что мы категорически отвергаем нынешнее предложение по поводу #фонда восстановления, предусматривающего дотации в размере €500 млрд», — добавил он.

По мнению Константина Воронова, разногласия, возникшие во время обсуждения бюджета, имеют давние корни.

«Надпартийная фигура»: как в США проходит президентская кампания рэпера Канье Уэста «Европейская солидарность построена на том, что успешные страны расплачиваются за менее успешные в экономическом отношении страны. Это давняя, укоренившаяся проблема, и Северной Европе такое положение надоело», — пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается и Алексей Кузнецов.

«Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция являются традиционными донорами в составе ЕС, хотя они тоже пострадали от пандемии, как и Италия с Испанией. Последние хотят получить как можно больше поддержки. Страны-доноры же намерены выставить более жёсткие условия. Вообще, слабые с экономической точки зрения страны во время любого кризиса оказываются слабым звеном в интеграционном проекте», — пояснил эксперт.

«Корабль Евросоюза»

Ещё одним камнем преткновения в ходе саммита стали вопросы правового порядка. Страны Западной Европы требуют, чтобы одним из условий выделения средств стало соблюдение странами-получателями правовых стандартов ЕС. Это касается в первую очередь Польши и Венгрии. Их власти давно конфликтуют с Брюсселем, который обвиняет Варшаву и Будапешт в наступлении на принципы верховенства права и разделения властей.

Главным сторонником такого подхода является премьер-министр Нидерландов Марк Рюгге.

Виктор Орбан

Reuters

© Eric Vidal

Требования Амстердама возмутили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Не знаю, какая у премьер‑министра Нидерландов есть личная причина ненавидеть меня или Венгрию, но его нападки весьма жестоки и он ясно даёт понять, что раз, по его мнению, Венгрия не соблюдает принцип верховенства права, то её нужно наказать за это финансово. Такова его позиция, и она неприемлема, поскольку нет официального решения о ситуации с верховенством права в Венгрии», — заявил накануне Орбан.

Эксперты констатируют, что пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для Евросоюза и вынудила страны-участницы переосмыслить критерии европейской солидарности.

«Страны-доноры раздражены тем, что наднациональные меры всё больше вторгаются в национальное регулирование. Это не нравится многим странам. В то же время все увидели, как отсутствие солидарности в системе здравоохранения показало весьма плачевные результаты, когда Италия не получала помощь. По большому счёту, все европейские страны также заинтересованы в скорейшем выздоровлении всей экономики ЕС», — отметил Алексей Кузнецов.

При этом он считает, что раскол, образовавшийся между благополучными странами Северной Европы и пострадавшим югом, вряд ли будет углубляться.

Константин Воронов, наоборот, полагает, что дистанция, существующая между странами ЕС, как и экономическое отставание ряда стран Евросоюза будут лишь нарастать.