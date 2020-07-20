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Принудительное донорство: почему согласование антикризисного бюджета вызвало разногласия среди стран — участниц ЕС
20 июля 2020, 01:55 • 93 • В мире
Лидеры стран — участниц Евросоюза ведут переговоры о параметрах антикризисного бюджета и пакета финансовой помощи наиболее пострадавшим от пандемии государствам. Несколько стран-доноров выступили против предлагаемых мер. Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия потребовали уменьшить объём безвозмездной помощи странам юга Европы, на которые пришёлся основной удар эпидемии COVID-19. С точки зрения экспертов, эти разногласия, как и экономическое расслоение внутри Евросоюза назревали давно.
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К вечеру воскресенья лидеры европейских стран не смогли выработать общий подход к антикризисному финансированию ЕС — переговоры продолжаются за закрытыми дверями. Журналистов в здание, где проходят переговоры, не пустили организаторы. Решение было аргументировано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Из этих же соображений участникам саммита было предписано сократить свои делегации с обычных 20 человек до шести.
Саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвящённый формированию европейского бюджета, не смог уложиться в изначально анонсированные сроки. Организаторы предполагали, что встреча пройдёт в течение 17—18 июля, однако странам-участницам за два дня не удалось прийти к компромиссу. Дебаты пришлось продлить ещё на один день — 19 июля. О пролонгации переговоров накануне в своём Twitter объявил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
Как заявила накануне канцлер Германии Ангела Меркель, третий день переговоров должен был стать решающим. При этом политик не исключила, что страны так и не смогут прийти к общему решению.
«Есть много доброй воли. Но также много позиций. И я буду отстаивать свою. Однако может сложиться и так, что мы сегодня не придём к результату», — отметила Меркель.
В преддверии третьего дня переговоров президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что соглашение необходимо Евросоюзу, однако, по его мнению, договорённости не должны ущемлять интересы отдельных стран-участниц.
«Это необходимо потому, что мы столкнулись с невероятным кризом здравоохранения, с экономическим и социальным кризисом. Это необходимо и для наших стран, и для сохранения единой Европы», — подчеркнул французский лидер.
В свою очередь, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что страны — участницы ЕС должны прийти к соглашению 19 июля, поскольку затягивание переговоров никому не выгодно.
Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, заинтересованность таких стран, как Франция и Германия, в подписании антикризисного бюджета, в рамках которого предлагается выделить крупную помощь наиболее пострадавшим государствам, вполне объяснима.
Похожей точки зрения придерживается замдиректора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.
«Для ФРГ страны ЕС — это прежде всего выгодные рынки сбыта, для германского бизнеса важно, чтобы в европейских странах была высокая покупательная способность», — пояснил эксперт в интервью RT.
Раскол по финансовой линии
Центральным пунктом ожесточённой дискуссии стал проект семилетнего бюджетного плана Евросоюза на период 2021—2027 годов. Общий объём помощи может достичь €2,4 трлн. При этом €540 млрд из этой суммы уже ранее были выделены из европейского бюджета на поддержку пострадавших от пандемии граждан и бизнеса стран — участниц ЕС.
Споры сейчас ведутся относительно оставшейся суммы в €1,8 трлн. На долю общеевропейского бюджета из этого объёма финансирования должно прийтись €1,074 трлн, ещё €750 млрд планируется привлечь для оказания поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса экономикам.
Из этого пакета €250 млрд планируется выделить странам в виде кредитов, еще €500 млрд — в виде грантов. Для получения средств каждой стране-реципиенту необходимо будет представить собственный план восстановления, который будет рассматриваться и утверждаться на общеевропейском уровне.
Как говорится в тексте бюджетного плана, кризис, в который погрузилась Европа из-за пандемии COVID-19, стал самым серьёзным из тех, с которыми когда-либо сталкивался ЕС. Авторы документа отмечают, что часто дискуссия об антикризисных мерах фокусируется на том, сколько вкладывает в общий бюджет каждая из стран — участниц союза. Однако при этом нередко упускаются из вида те выгоды, которые все европейские страны извлекают из существования общего рынка.
Тем не менее четыре страны — Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция — выступили с критикой предлагаемого плана и затормозили принятие документа. Власти этих государств настаивают на необходимости либо вовсе исключить безвозмездные гранты из плана, либо сократить их долю.
Им оппонируют наиболее пострадавшие от пандемии страны — в первую очередь Италия и Испания, которые остро нуждаются в финансовой поддержке.
«Наше главное требование заключается в том, чтобы не возникло долгосрочного #долгового союза. Конечно, мы хотим проявить солидарность, но нам нужно также не забывать об интересах австрийских налогоплательщиков», — написал в Twitter канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Поэтому наша позиция заключается в том, что мы категорически отвергаем нынешнее предложение по поводу #фонда восстановления, предусматривающего дотации в размере €500 млрд», — добавил он.
По мнению Константина Воронова, разногласия, возникшие во время обсуждения бюджета, имеют давние корни.
Схожего мнения придерживается и Алексей Кузнецов.
«Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция являются традиционными донорами в составе ЕС, хотя они тоже пострадали от пандемии, как и Италия с Испанией. Последние хотят получить как можно больше поддержки. Страны-доноры же намерены выставить более жёсткие условия. Вообще, слабые с экономической точки зрения страны во время любого кризиса оказываются слабым звеном в интеграционном проекте», — пояснил эксперт.
«Корабль Евросоюза»
Ещё одним камнем преткновения в ходе саммита стали вопросы правового порядка. Страны Западной Европы требуют, чтобы одним из условий выделения средств стало соблюдение странами-получателями правовых стандартов ЕС. Это касается в первую очередь Польши и Венгрии. Их власти давно конфликтуют с Брюсселем, который обвиняет Варшаву и Будапешт в наступлении на принципы верховенства права и разделения властей.
Главным сторонником такого подхода является премьер-министр Нидерландов Марк Рюгге.
Требования Амстердама возмутили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Не знаю, какая у премьер‑министра Нидерландов есть личная причина ненавидеть меня или Венгрию, но его нападки весьма жестоки и он ясно даёт понять, что раз, по его мнению, Венгрия не соблюдает принцип верховенства права, то её нужно наказать за это финансово. Такова его позиция, и она неприемлема, поскольку нет официального решения о ситуации с верховенством права в Венгрии», — заявил накануне Орбан.
Эксперты констатируют, что пандемия коронавируса стала серьёзным испытанием для Евросоюза и вынудила страны-участницы переосмыслить критерии европейской солидарности.
«Страны-доноры раздражены тем, что наднациональные меры всё больше вторгаются в национальное регулирование. Это не нравится многим странам. В то же время все увидели, как отсутствие солидарности в системе здравоохранения показало весьма плачевные результаты, когда Италия не получала помощь. По большому счёту, все европейские страны также заинтересованы в скорейшем выздоровлении всей экономики ЕС», — отметил Алексей Кузнецов.
При этом он считает, что раскол, образовавшийся между благополучными странами Северной Европы и пострадавшим югом, вряд ли будет углубляться.
Константин Воронов, наоборот, полагает, что дистанция, существующая между странами ЕС, как и экономическое отставание ряда стран Евросоюза будут лишь нарастать.
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