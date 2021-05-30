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Принудительно за счёт нарушителя: в России обсуждают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду

30 мая 2021, 23:45  •  31 • В России
В Минпромторге заявили, что ведомство совместно с ГИБДД изучает возможность оснащения алкозамками автомобилей, водители которых привлекались к ответственности за езду в пьяном виде. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, устройства предполагается ставить принудительно за счёт нарушителя. Каждая поездка на автомобиле с алкозамком требует подтверждения трезвости водителя. Эксперты отмечают, что практика установки таких систем широко применяется и хорошо себя зарекомендовала в ряде государств.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Минпромторг совместно с ГИБДД обсуждает идею оснащения алкозамками автомобилей тех водителей, которые привлекались за езду в нетрезвом виде.

Как рассказал заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на выставке «Интеллект машин и механизмов», речь идёт о принудительном оснащении автомобиля специальным устройством за средства нарушителя.

Алкозамок — это устройство, которое препятствует пуску двигателя без прохождения водителем идентификации и проверки на трезвость при помощи входящего в систему алкотестера.

«С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счёт оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — цитирует Шпака РИА Новости.

Предполагается, что алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать исправность механизма.

Замминистра полагает, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний. Шпак отметил, что некоторые арендаторы транспорта не всегда готовы садиться за руль. Он также упомянул практику использования поддельных аккаунтов.

«В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль и по фотографии опознан, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять», — пояснил замминистра.

Также на russian.rt.com Володин отметил необходимость дополнительных мер для борьбы с лихачами

Шпак отметил, что речь идёт об алкозамках отечественной разработки с собственным программным обеспечением и компонентной базой, которые позволяют идентифицировать водителя. По словам замминистра, за рубежом, в частности в США, используются замки, для которых достаточно прохождения теста на алкоголь: кто именно садится за руль, такая система не учитывает.

Как писала «Российская газета», эксперимент по установке алкозамков проводился в 2010 году в Татарстане, а также Московской и Ивановской областях. По информации издания, замки ставили на школьные автобусы, впоследствии эксперимент был признан удачным.

Летом 2020 года СМИ сообщили о подготовке Минпромторгом концепции массовой внедрения алкозамков. Как писала газета «Коммерсантъ», ведомство провело совещание с потенциальными разработчиками подобных устройств. На момент публикации издание оценило вероятную стоимость оснащения автомобиля алкозамком в 25—120 тыс. рублей.

Комментируя перспективу принудительной установки алкозамков на автомобили  водителей, пойманных за ездой в нетрезвом виде, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отметил широкое распространение этой концепции в мире.

«Эта идея отработана уже во многих странах. Мы перенимаем интересный опыт. Допустим, в Швеции, Эстонии и многих других странах такая практика существует. Если водитель попадается за управление автомобилем в нетрезвом виде и превышение по промилле невелико, ему предлагают в качестве альтернативы лишению прав просто серьёзный штраф и установку алкозамка. Причём алкозамок ставится за свои деньги», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Моржаретто также рассказал, что помимо самой установки замка водителю нужно будет оплачивать ежемесячное обслуживание устройства. На время применения алкозамка водитель каждый раз «продувается» перед запуском двигателя.

Вместе с тем эксперт усомнился в том, что в случае каршеринга идея установки алкозамков будет привлекательной. «Дело в том, что это дорогое оборудование и оно сразу же повысит стоимость услуги», — констатировал собеседник RT.

Отметим, что в сентябре 2020 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал внедрять в стране технологические решения, которые не позволят пьяным людям садиться за руль.

Патрушев отметил, что всё больший общественный резонанс получают ДТП, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Добавим, что в марте в Госдуму внесли проект федерального закона о конфискации автомобилей у пьяных водителей. Парламентарии предложили ввести такую меру в отношении лиц, которые второй раз за год попадаются пьяными за рулём или которые становятся виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями.

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