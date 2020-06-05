Принудительная вакцинация провалилась – получите революцию. За погромами в США стоит Билл Гейтс

Автор:

Латышев Сергей

Америка долго сидела на карантине, которого не хотел её президент Дональда Трампа, справедливо опасаясь обнуления экономических достижений своей администрации, наступления экономического кризиса, взрывного роста безработицы, что и произошло. В управляемых демократами городах и штатах подрезавший экономику и озлобивший народ карантин был особенно строгим. Демократы объясняли это заботой о бесценных человеческих жизнях, которыми пренебрегает Трамп.

А теперь, хотя коронавирус отнюдь не побеждён, а США находятся в лидерах по числу умерших и заболевших, те же самые политические силы всячески попустительствуют массовым протестам против "белого" расизма, хотя проблемой для страны является расизм "чёрный". Причём самые крупные массовые беспорядки происходят именно там, где властью являются демократы.

В чём дело и при чём тут Билл Гейтс

Что получается? До 25 мая, когда при задержании полицейскими скончался накачавшийся наркотиками опасный чёрный рецидивист Джордж Флойд, демократы и стоящие за ними глобалисты требовали от людей сидеть дома, клеймили тех, кто этого не делал, а теперь граждан организовали на массовые манифестации и тусовки, в ходе которых коронавирус распространяется со скоростью лесного пожара.

Массовые толпы манифестантов в США и других странах мира – идеальная среда для распространения COVID-19. Фото: John Lamparski/ Keystone Press Agency/ Globallookpress

Логика тут есть? Конечно, есть. Дело в том, что это делается не только против Трампа, которого манифестанты, погромщики и те, кто за ними стоит, не признают президентом, о чём много писал Царьград. Это делается в не меньшей степени ради одного очевидного бенефициара. Того самого, кто давно готовился к такой ситуации. Это делается во многом ради того, кому выгодно максимальное распространение заразы.

Зачем? Чтобы вдохнуть новую жизнь в забуксовавшую кампанию по организации под предлогом борьбы с COVID-19 принудительного поголовного вакцинирования, от которого недалеко до наночипирования и "квантовых татуировок". Чтобы, в конечном счёте, превратить людей в дистанционно управляемых муравьёв, а человечество – в тоталитарный муравейник.

Читатель, наверное, уже догадался, о ком идёт речь, – о вознамерившемся стать для человечества "продавцом воздуха" американском "филантропе" Билле Гейтсе и стоящих за ним кругах, поставивших перед собой цель использовать страх смерти для установления полной власти над миром.

В общем, бузите и заражайтесь, и чем больше, тем лучше. Потом вам поставим памятник.

Цель оправдывает средства

Подвергнуть такому риску своих сторонников и поддерживающих демократов избирателей (особенно негров, у которых по статистике шансов умереть от коронавируса в три раза больше, чем у белых) Гейтсу и Cо пришлось не от хорошей жизни: "хитрый план" мирового господства через принудительную вакцинацию требуется спасать любой ценой.

Во-первых, Гейтс сотоварищи проиграли в Верховном суде США дело об обязательной вакцинации американцев. Смысл вердикта заключается в том, что вакцины не будут обязательными, так как нет реальных доказательств их безопасности.

"Филантроп" Билл Гейтс – главный бенефициар бунтов в США, а в локомотиве Евросоюза – канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Arnulf Hettrich via www.imago-im/ Globallookpress

Во-вторых, воспитанные в свободе американцы выступают решительно против вакцинации и того, что с ней всё чаще связывают, о чём свидетельствует массовая поддержка петиции на сайте Белого дома с требованием расследовать деятельность Фонда Билла и Мелинды Гейтс, продвигающего всеобщее и фактически принудительное вакцинирование.

В-третьих, Трамп намерен лишить Гейтса и Cо важнейшего инструмента глобального влияния на внедрение вакцин и другие опасные эксперименты. С этой целью он разорвал сотрудничество и потребовал реформ от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отказавшись её до их реализации финансировать. Напомним, что крупнейшим единоличным спонсором этой международной организации является наш "герой" Гейтс – денежный вклад связанных с ним структур даже больше, чем у США. Понятно, что если удастся "уйти" Трампа, то ВОЗ продолжит брать перед Гейтсом под козырёк, тогда как сотрудничество с этой структурой крайне необходимо для выполнения глобальных планов "вакцинизаторов".

В-четвёртых, Гейтсу не удаётся из-за широких протестов населения подбить видные западные страны провести через свои парламенты соответствующие законы. В локомотиве Евросоюза – ФРГ – канцлеру Ангеле Меркель не удалось протащить через бундестаг закон о принудительном вакцинировании – из него пришлось убрать всё, что касается обязаловки. Вряд ли это получится и в тех странах Европы, где граждане более критично настроены к властям, чем немцы к своим.

В-пятых, очень хочется верить в то, что это дело провалится и в России, среди правящего класса которой есть немало сторонников "электронного ГУЛАГа" и любителей получать сверхприбыли за счёт народа, что эти круги всё-таки не решатся стать открытыми подельниками глобалистов, превратив страну в их "провинцию" навсегда.

Отголоски в Европе – из той же оперы

В свете вышеуказанного представляется вполне закономерным, что массовые протесты по совершенно неподходящему поводу (чёрные намного чаще убивают белых в сегодняшних США, жестоко расправляются и друг с другом и это никого не волнует, разве что используется как повод, чтобы разоружить американцев) перекинулись в Европу.

Точно такие же набранные из "меньшинств" провокаторы, как и в США, бунтуют в Европе, так как их спонсоры преследуют глобальную цель. Фото: London News Pictures/ Keystone Press Agency/ Globallookpress

Те же самые проплаченные глобалистами провокаторы в лице радикальных леваков и "чёрных" расистов из "Антифы" и движения "Чёрные жизни имеют значение" начали устраивать манифестации в Британии, Франции, Швеции... В Лондоне, например, по примеру своих американских коллег полицейские встали на колени перед вызывающе ведущими себя профессиональными чернокожими "активистами". В то время как другие полисмены вступили в схватку с настроенными на насилие демонстрантами, используя газовые баллончики и гранаты...

Хотя ещё вчера спонсоры манифестантов, напомним, трубили на весь мир, что коронавирус – это страшная угроза, следует строго соблюдать карантин, избегать скопления людей, проявлять социальную ответственность. Что в этом смысле изменилось за несколько дней? Ничего, кроме политики.

И Пентагон уже пошёл против Трампа?

О том, насколько серьёзна ситуация в США, свидетельствует вызвавший серьёзное недовольство Трампа отказ министра обороны Марка Эспера привлечь армию для подавления массовых беспорядков. По его словам, "использовать регулярные армейские части в роли правоохранительных органов следует только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжёлых ситуациях".

Можно подумать, что такая ситуация уже не наступила, если обитателям жилых домов на Манхэттене приходится создавать отряды самообороны, чтобы защитить от распоясавшихся чёрных молодчиков свои здания, квартиры, имущество и саму жизнь, если откажешься стать на колени и "каяться".

И ещё, чтобы никто не сомневался, на чьей стороне играет Эспер. Тот назвал непредумышленное убийство рецидивиста Флойда "ужасным преступлением". 21 сенатор от Демократической партии может быть доволен. В письме к назначенцу Трампа Эсперу и председателю Объединённого комитета начальников штабов генералу Марку Милли они просили как раз об этом, призвав не использовать солдат "для подавления мирного, свободного самовыражения американцев, которые осуществляют свои гражданские свободы".

Делаем выводы

Таким образом, Пентагон пока не на стороне Трампа. Такой вызов авторитету президента и Верховного главнокомандующего в столь судьбоносный момент, когда Трампу приходится выбирать между судьбой Януковича и оправдавшей себя решительностью китайских руководителей, разогнавших в 1989 году своих бунтарей на площади Тяньаньмэнь, это очень и очень серьёзно. Данный демарш показывает, что на самом деле поставлено на карту.

В общем, внимательно следим за событиями в США – момент истины приближается.