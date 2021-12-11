Принудить Путина к "миру через силу": Киев предложил "всеобъемлющий план сдерживания"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников в Европе активнее "сдерживать Россию". Он заявил, что уже разработан совместный "всеобъемлющий план сдерживания". Кулеба заявил, что нужно привести Россию к "миру через силу".

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба выпустил колонку в издании Foreigh Affairs. В ней он заявил, что США и европейские партнеры Киева должны вместе "сдерживать Россию". Эти действия в ближайшее время нужно активизировать.

При этом он подчеркнул, что уже сейчас существует "всеобъемлющий план сдерживания" Москвы. Кулеба перечислил компоненты.

Первый компонент - отправить чёткие политические сигналы Москве. Это означает, что нужно прояснить, что Украина - часть Запада и будущий член ЕС и НАТО и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются,

- заявил Кулеба.

Второй и третий пункты плана - это новые суровые санкции, которые нужно ввести, если Россия решится напасть на Украину, и военная помощь Незалежной.

Главной целью Украины он назвал "мир через силу". Кулеба убеждён, что европейские и американские политики должны поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "выиграть время". За этот промежуток Украина восстановится до такого состояния, что Россия не сможет угрожать ей военными силами.

В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО,

- подытожил Кулеба.

План генерала

Идея того, о чём говорит Кулеба, не нова. На Западе регулярно пытаются придумать, как "сдержать Путина". Ранее, например, генерал Филипп Бридлав, бывший главком объединённых сил НАТО в Европе, придумал "эффективный" способ напугать Путина и предотвратить "вторжение России" на Украину. Он предложил начать осуществлять военную помощь Киеву в виде поставок дронов и "умных ракет".

Заявление Бридлава приведены на сайте Киевского форума по вопросам безопасности. Бридлав уверен, что экономические санкции против России оказались малоэффективными, а потому нужно использовать другие возможности и способы давления на Кремль.

Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства,

- заявил генерал.

Бридлав призвал помочь украинской армии со средствами ПВО, дронами и "умными ракетами", которые уже показали свою эффективность в Донбассе, а значит, смогут "защитить Украину". Военачальник уверен - в этом случае Кремль будет осознавать, что "ценой возможной атаки или новой агрессии" будет потеря важных преимуществ".