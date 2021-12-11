Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Смерть Европы наступила только что
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев...
Главная / Политика

Принудить Путина к "миру через силу": Киев предложил "всеобъемлющий план сдерживания"

11 декабря 2021, 11:35  •  252 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников в Европе активнее "сдерживать Россию". Он заявил, что уже разработан совместный "всеобъемлющий план сдерживания". Кулеба заявил, что нужно привести Россию к "миру через силу".
Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба выпустил колонку в издании Foreigh Affairs. В ней он заявил, что США и европейские партнеры Киева должны вместе "сдерживать Россию". Эти действия в ближайшее время нужно активизировать.
При этом он подчеркнул, что уже сейчас существует "всеобъемлющий план сдерживания" Москвы. Кулеба перечислил компоненты.
Первый компонент - отправить чёткие политические сигналы Москве. Это означает, что нужно прояснить, что Украина - часть Запада и будущий член ЕС и НАТО и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются,
- заявил Кулеба.
Второй и третий пункты плана - это новые суровые санкции, которые нужно ввести, если Россия решится напасть на Украину, и военная помощь Незалежной.
Главной целью Украины он назвал "мир через силу". Кулеба убеждён, что европейские и американские политики должны поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы "выиграть время". За этот промежуток Украина восстановится до такого состояния, что Россия не сможет угрожать ей военными силами.
В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО,
- подытожил Кулеба.

План генерала

Идея того, о чём говорит Кулеба, не нова. На Западе регулярно пытаются придумать, как "сдержать Путина". Ранее, например, генерал Филипп Бридлав, бывший главком объединённых сил НАТО в Европе, придумал "эффективный" способ напугать Путина и предотвратить "вторжение России" на Украину. Он предложил начать осуществлять военную помощь Киеву в виде поставок дронов и "умных ракет".
Заявление Бридлава приведены на сайте Киевского форума по вопросам безопасности. Бридлав уверен, что экономические санкции против России оказались малоэффективными, а потому нужно использовать другие возможности и способы давления на Кремль.
Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства,
- заявил генерал.
Бридлав призвал помочь украинской армии со средствами ПВО, дронами и "умными ракетами", которые уже показали свою эффективность в Донбассе, а значит, смогут "защитить Украину". Военачальник уверен - в этом случае Кремль будет осознавать, что "ценой возможной атаки или новой агрессии" будет потеря важных преимуществ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



252
Источник
Похожие новости
11 декабря 2021, 04:00
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
11 декабря 2021, 07:30
Украина ждёт оговорки Путина, читая между строк. Для чего?
11 декабря 2021, 04:00
Медведчук о Донбассе: "Зеленский не воспользовался окном возможностей, но..."
11 декабря 2021, 02:15
Защитнику русских в Казахстане добавили срок. Пора вмешаться
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»
07 декабря 2021, 18:20
Путин двумя словами оценил переговоры с Байденом
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.