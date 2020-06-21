Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Главная / Политика

Принципы Путина: Президент объяснил, чего не допускает никогда даже в "жёстких разговорах"

21 июня 2020, 22:00  •  16 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, почему не отчитывает подчинённых "в показном порядке". По его словам, не было ни разу случая, когда даже в жёстких разговорах он кого-либо оскорбил, обозвал или унизил.
Глава государства Владимир Путин объяснил, чего придерживается принципиально даже в жёстких разговорах с подчинёнными. По его словам, он не любит отчитывать их "в показном порядке".
При этом, признал российский лидер, "жёсткие разговоры" бывают. Однако ни разу не было случая, акцентировал внимание Путин, чтобы он кого-то оскорбил, обозвал или унизил.
Как пояснил президент, не во внешней жёсткости заключается эффективность руководства. Эффективность есть результат последовательности принимаемых решений, добавил он, передаёт "РИА Новости".
Ранее Путин показал журналистам свой рабочий кабинет в первом корпусе Кремля. Публичных совещаний там не проводится, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. В этом помещении глава государства собирает коллег на рабочие совещания. Президент не стал скрывать, что порой бывают и "жёсткие разговоры".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
21 июня 2020, 14:00
"И так сойдёт!": ВСУ получили партию неисправных миномётов
21 июня 2020, 16:00
История врозь с политикой: МИД Великобритании сделал заявление о статье Путина
21 июня 2020, 17:00
Путин: Крым всегда был российским
21 июня 2020, 18:00
Эксперт назвал спланированный десятилетиями удар США по России: Ответ отработан тоже
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.