Принципы Путина: Президент объяснил, чего не допускает никогда даже в "жёстких разговорах"

Глава государства Владимир Путин объяснил, чего придерживается принципиально даже в жёстких разговорах с подчинёнными. По его словам, он не любит отчитывать их "в показном порядке".

При этом, признал российский лидер, "жёсткие разговоры" бывают. Однако ни разу не было случая, акцентировал внимание Путин, чтобы он кого-то оскорбил, обозвал или унизил.

Как пояснил президент, не во внешней жёсткости заключается эффективность руководства. Эффективность есть результат последовательности принимаемых решений, добавил он, передаёт "РИА Новости".

Ранее Путин показал журналистам свой рабочий кабинет в первом корпусе Кремля. Публичных совещаний там не проводится, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. В этом помещении глава государства собирает коллег на рабочие совещания. Президент не стал скрывать, что порой бывают и "жёсткие разговоры".