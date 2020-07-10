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Принципы ЕС под ударом: Пушков заподозрил страны Балтии в скоординированной кампании против СМИ
10 июля 2020, 09:00 • 94 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заподозрил страны Балтии в скоординированной кампании против русских СМИ, указав на то, что был нанесён удар по принципам ЕС.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков направил на имя представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира запрос, связанный с запретом на трансляцию телеканала RT в Прибалтике. Об этом пишет "Политэксперт".
Власти Латвии запретили трансляцию RT, сославшись на введённые против главы МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва санкции. До этого семь каналов группы RT были запрещены в Латвии, а в Эстонии ввели санкции против агентства Sputnik.
Пушков считает, что речь идёт о скоординированной атаке стран Балтии против российских СМИ. Кроме того, местные чиновники используют подлог, указывая на санкции ЕС против Киселёва, который не имеет отношения к деятельности RT.
Не стоит забывать, что европейские ограничения не распространяются на СМИ, в которых работает попавший под санкции человек.
"Санкции в отношении СМИ являются грубейшим нарушением принципов и норм, которым обязаны следовать страны ЕС как члены ОБСЕ и члены Совета Европы... Решения правительств Литвы и Латвии нарушают не только принципы ОБСЕ и Совета Европы, но и принципы самого Евросоюза", - поведал он.
Пушков просит Арлема Дезира дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии. Впрочем, ранее власти Эстонии к нему не прислушались, молчание хранит и Евросоюз.
Ранее стало известно о том, что власти Великобритании ввели персональные санкции против ряда граждан России. Ограничения затронули 25 человек, включая главу СК России Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора Виктора Гриня, сотрудников ФСИН, судей и других должностных лиц. Их Лондон считает причастными к делу о смерти Сергея Магнитского.
В интервью телеканалу "360" депутат Государственной думы Антон Морозов назвал действия британцев смехотворными и обречёнными на провал. Тот же Бастрыкин никогда не поедет в Великобританию и не будет размещать там свои активы.
"Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию", - поведал он.
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