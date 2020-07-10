Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о...
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать н...
Главная / Политика

Принципы ЕС под ударом: Пушков заподозрил страны Балтии в скоординированной кампании против СМИ

10 июля 2020, 09:00  •  94 • Политика
Сенатор Алексей Пушков заподозрил страны Балтии в скоординированной кампании против русских СМИ, указав на то, что был нанесён удар по принципам ЕС.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков направил на имя представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира запрос, связанный с запретом на трансляцию телеканала RT в Прибалтике. Об этом пишет "Политэксперт".
Власти Латвии запретили трансляцию RT, сославшись на введённые против главы МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва санкции. До этого семь каналов группы RT были запрещены в Латвии, а в Эстонии ввели санкции против агентства Sputnik.
Пушков считает, что речь идёт о скоординированной атаке стран Балтии против российских СМИ. Кроме того, местные чиновники используют подлог, указывая на санкции ЕС против Киселёва, который не имеет отношения к деятельности RT.
Не стоит забывать, что европейские ограничения не распространяются на СМИ, в которых работает попавший под санкции человек.
"Санкции в отношении СМИ являются грубейшим нарушением принципов и норм, которым обязаны следовать страны ЕС как члены ОБСЕ и члены Совета Европы... Решения правительств Литвы и Латвии нарушают не только принципы ОБСЕ и Совета Европы, но и принципы самого Евросоюза", - поведал он.
Пушков просит Арлема Дезира дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии. Впрочем, ранее власти Эстонии к нему не прислушались, молчание хранит и Евросоюз.
Ранее стало известно о том, что власти Великобритании ввели персональные санкции против ряда граждан России. Ограничения затронули 25 человек, включая главу СК России Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора Виктора Гриня, сотрудников ФСИН, судей и других должностных лиц. Их Лондон считает причастными к делу о смерти Сергея Магнитского.
В интервью телеканалу "360" депутат Государственной думы Антон Морозов назвал действия британцев смехотворными и обречёнными на провал. Тот же Бастрыкин никогда не поедет в Великобританию и не будет размещать там свои активы.
"Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию", - поведал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
10 июля 2020, 05:00
Пусть едут замы: Министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США
10 июля 2020, 05:00
США "утюжат" границы России в рамках "динамичного применения сил"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
04 июля 2020, 01:00
Настоящие уроки 75-летия Великой Победы, или Два еврея против
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.