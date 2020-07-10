Принципы ЕС под ударом: Пушков заподозрил страны Балтии в скоординированной кампании против СМИ

Член Совета Федерации России Алексей Пушков направил на имя представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира запрос, связанный с запретом на трансляцию телеканала RT в Прибалтике. Об этом пишет "Политэксперт".

Власти Латвии запретили трансляцию RT, сославшись на введённые против главы МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва санкции. До этого семь каналов группы RT были запрещены в Латвии, а в Эстонии ввели санкции против агентства Sputnik.

Пушков считает, что речь идёт о скоординированной атаке стран Балтии против российских СМИ. Кроме того, местные чиновники используют подлог, указывая на санкции ЕС против Киселёва, который не имеет отношения к деятельности RT.

Не стоит забывать, что европейские ограничения не распространяются на СМИ, в которых работает попавший под санкции человек.

"Санкции в отношении СМИ являются грубейшим нарушением принципов и норм, которым обязаны следовать страны ЕС как члены ОБСЕ и члены Совета Европы... Решения правительств Литвы и Латвии нарушают не только принципы ОБСЕ и Совета Европы, но и принципы самого Евросоюза", - поведал он.

Пушков просит Арлема Дезира дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии. Впрочем, ранее власти Эстонии к нему не прислушались, молчание хранит и Евросоюз.

Ранее стало известно о том, что власти Великобритании ввели персональные санкции против ряда граждан России. Ограничения затронули 25 человек, включая главу СК России Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора Виктора Гриня, сотрудников ФСИН, судей и других должностных лиц. Их Лондон считает причастными к делу о смерти Сергея Магнитского.

В интервью телеканалу "360" депутат Государственной думы Антон Морозов назвал действия британцев смехотворными и обречёнными на провал. Тот же Бастрыкин никогда не поедет в Великобританию и не будет размещать там свои активы.

"Подобные выкрики из Лондона никак не могут повлиять на Российскую Федерацию", - поведал он.