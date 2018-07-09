Принципиальное несогласие: Мэй приняла отставку министра по вопросам брексита

Правительство Великобритании покинул министр по вопросам брексита Дэвид Дэвис, который выразил несогласие с планом, предложенным главой кабмина Терезой Мэй. Дэвис счёл стратегию слишком мягкой. С критикой позиции премьера выступил также министр иностранных дел Соединённого Королевства Борис Джонсон. Терезу Мэй упрекают в том, что при согласовании условий выхода из ЕС она мало заботится об интересах британской стороны. Как отмечают эксперты, из-за сложности процесса Мэй будет терять поддержку своих союзников по самым разным причинам.

Британский министр по вопросам выхода страны из состава Европейского союза Дэвид Дэвис подал в отставку. Он мотивировал свой уход слишком мягкой договорённостью, достигнутой кабинетом министров 6 июля. Об этом говорится в письме Дэвиса, адресованном премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

«На мой взгляд, неизбежным следствием этой политики станет скорее иллюзорный контроль парламента, чем реальный» — сказал он.

Как сообщает Sky News, глава кабмина приняла отставку Дэвиса.

«Мне жаль, что правительство остаётся без вашего экспертного взгляда и рекомендаций в момент, когда мы готовим соглашение и завершаем процесс выхода из Евросоюза. Мне бы хотелось выразить вам глубокую благодарность за всё, что вы сделали в последние два года», — приводит канал слова Мэй.

Отмечается также, что отставка Дэвиса стала пятой в кабмине Мэй за последние восемь месяцев.

План по выходу Великобритании из ЕС был согласован в резиденции премьер-министра в пятницу, 6 июля. Он предполагает создание зоны свободной торговли между королевством и ЕС после брексита. Именно этот пункт, по мнению ушедшего в отставку министра, не позволит добиться восстановления полноты полномочий Лондона.

Как пишут в британских СМИ, схожей позиции может придерживаться и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Ранее он заявил, что исполнение согласованного сценария оставит Соединённое Королевство в позиции «вассального государства». В свою очередь, Тереза Мэй пригрозила Джонсону увольнением, если он попытается сорвать соглашение.

Сам документ, согласно заявлению главы правительства, направлен на сохранение торговли с ЕС и отвечает интересам бизнеса. Однако стратегию Мэй многие подвергли критике.

Так, глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в Twitter заявил, что Мэй не принимает во внимание интересы государства.

«Если на фоне царящего в правительстве хаоса она (Тереза Мэй. — RT) цепляется за свою должность, ясно, что её больше заботит сохранение власти и собственные интересы, а не служение гражданам нашей страны», — подчеркнул политик.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 июля 2018 г.

«Теряет поддержку по разным причинам»

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что правительство Терезы Мэй будет постоянно сталкиваться с некоторыми трудностями и разногласиями при обсуждении дальнейших шагов, поскольку процесс выхода Великобритании из ЕС чрезвычайно сложный.

«Терезе Мэй требуется постоянная поддержка от разных политических сил для того, чтобы реализовать все её обещания и пожелания, в том числе и по процедуре брексита. Эту поддержку она периодически теряет по самым разным причинам. Именно поэтому и происходят подобного рода вещи. Но, несмотря на сложные взаимоотношения Мэй с другими членами кабинета и политическим истеблишментом Великобритании, процедура брексита будет развиваться теми темпами, которыми изначально и планировалось, возможно, с небольшими отклонениями», — сказал политолог в беседе с RT.

Тереза Мэй и Борис Джонсон (слева)

© Global Look Press via ZUMA Press

Эксперт также прокомментировал критические комментарии главы МИД Британии Бориса Джонсона по поводу курса Лондона. Манойло полагает, что глава внешнеполитического ведомства рассчитывает на некоторый театральный эффект.

«Я думаю, что этого опасаться не стоит. Подобные заявления постоянно делаются разными политиками, Джонсон в этом отношении пионером не является. То, что Великобритания, якобы, превращается в вассальное государство, беспокоит жителей страны. По этому поводу у них даются спектакли в театрах, снимаются фильмы. Это общая тема, которая объединяет и сплачивает. Джонсон её, видимо, где-то подхватил и сделал подобного рода заявление», — пояснил он.

Сложность выхода Великобритании из ЕС заключается в глубоких экономических связях между Лондоном и Евросоюзом. Поэтому решение этой задачи провоцирует большое количество разногласий, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Ситуация тяжёлая, но Мэй опирается на результаты референдума, прошедшего по этому поводу и, по всей видимости, она и дальше будет действовать в русле выхода Британии из Евросоюза, этот процесс продолжится. Но уложиться в сроки до марта 2019 года ей будет сложно. За время нахождения в ЕС Великобритания выстроила достаточно крепкие взаимоотношения, экономика континентальной Европы и Британии тесно связана. Поэтому то, что происходит сейчас — решение очень непростой задачи», — сказал он.

Выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. По итогам саммита глав стран Евросоюза, прошедшем в Брюсселе 28—29 июня, 27 государств блока (без Британии) согласовали итоговое заявление о брексите. Согласно документу, размещённому на сайте Европейского совета, страны призывают уточнить территориальные вопросы, в частности по Гибралтару, и достичь компромисса касательно границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства.

При этом в самой Великобритании до сих пор продолжаются споры о выходе страны из состава ЕС. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Лондона в двухлетнюю годовщину голосования за брексит. Они требовали повторного голосования, которое позволило бы остановить процесс выхода из союза.