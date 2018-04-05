«Принципиально новые механизмы»: как лидеры России, Турции и Ирана предлагают урегулировать сирийский кризис

Президенты России, Турции и Ирана в среду в ходе саммита в Анкаре приняли заявление об основных принципах государственного устройства Сирии. Их, как считают лидеры трёх держав, должен определить конституционный комитет, в который войдут представители и официального Дамаска, и оппозиции. Тем временем ещё один влиятельный участник сирийского конфликта — США — не может определиться со своей позицией. Хотя Дональд Трамп говорит о скором выводе войск из САР, Вашингтон продолжает наращивать своё присутствие в регионе. Каким может быть процесс мирного урегулирования, выяснял RT.

Сирийское будущее

Сирия должна оставаться единой, а её будущее государственное устройство определит конституционный комитет, в который войдут представители оппозиции и нынешнего правительства страны. К такому решению пришли сегодня президенты России, Ирана и Турции, приняв соответствующее заявление в ходе саммита в Анкаре, посвящённого урегулированию конфликта в Сирии.

«Они вновь подтвердили поддержку запуска работы комитета в ближайшее время в Женеве при содействии спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии и в координации с тремя странами-гарантами», — подчёркивается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Эксперты считают, что такая инициатива трёх лидеров будет гораздо эффективнее тех мер, которые принимались ранее.

«Заявления, которые были сделаны, свидетельствуют о том, что это не абстракция, как было после Сочи, но реализация конкретного плана», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

По мнению специалиста, поскольку согласие со стороны сирийского правительства и участников переговоров в Анкаре уже достигнуто, комитет действительно будет создан в «обозримом будущем».

«Учитывая опыт сирийского конфликта, а также конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь в Таджикистане, и не очень успешный опыт урегулирования кризиса в Ливии, Москва стремится положить в основу именно конституцию», — отметил в интервью RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Политолог подчеркнул, что в Ливии попытка провести выборы до утверждения конституционно закреплённых, а значит, обязательных для всех правил игры привела в 2014 году к новой гражданской войне, продолжающейся до сих пор.

В заявлении трёх лидеров также утверждается, что они «подчеркнули твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и её светскому характеру».

Президент РФ Владимир Путин заявил по итогам встречи, что такая «принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные противоречия в сирийском обществе, тем самым раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперёд».

Курдские бойцы ​​в Ракке, Сирия

Reuters

© Goran Tomasevic

Политологи поясняют, что российский лидер в первую очередь говорит о ситуации в Ракке.

«США и их союзники поддерживают курдское вооружённое присутствие на территории, населённой арабами, и тем самым провоцируют усиление конфликтности между курдами и арабами», — подчёркивает Лукьянов.

Вышли из процесса

Ранее, 4 апреля, в послании участникам VII Московской конференции по международной безопасности Владимир Путин заявил о военном разгроме ИГ*. До этого американский лидер Дональд Трамп также говорил, что террористическая организация фактически ликвидирована — он посчитал это поводом вывести войска из Сирии.

«Я намерен вернуть наши войска домой, хочу начать восстановление нашей нации», — заявил 3 апреля Трамп на встрече с лидерами стран Прибалтики.

При этом, однако, он добавил, что предлагал Саудовской Аравии профинансировать пребывание США в Сирии. Об ответе Эр-Рияда американский лидер умолчал.

Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидерами стран Балтии в Вашингтоне

Reuters

© Carlos Barria

Политологи, в свою очередь, считают, что ни США, ни Саудовская Аравия не могут сейчас играть серьёзную роль во внутрисирийском урегулировании.

«Что касается Соединённых Штатов, то они сами себя последовательно исключали из переговорного процесса, их же звали в Астану. Фыркнули, не поехали», — отмечает Труевцев.

Что касается Саудовской Аравии, то она, по словам эксперта, потеряла поддержку среди формирований вооружённой оппозиции.

«У Саудовской Аравии не было никакой опоры в Сирии, кроме «Джейш аль-Ислам». Сегодня, когда они переезжают в Джараблус (город на границе с Турцией — RT), это значит, что турецкое влияние сменяет саудовское», — объясняет Труевцев.

Тем временем, несмотря на заявления Трампа, из региона приходят сообщения об укреплении позиций американских войск.

Так, 29 марта МИД России заявлял о стягивании тяжёлой военной техники к базе США и их союзников в сирийском городе Эт-Танф.

В свою очередь, 3 апреля турецкое агентство Anadolu сообщило о создании двух новых военных баз Соединённых Штатов в сирийском Манбидже и размещении на севере страны ещё около 300 американских спецназовцев. Этот регион контролируют американцы вместе с курдскими формированиями «Сирийских демократических сил». Ранее Анкара заявляла, что готова начать военную операцию против курдов в этом районе.

По словам Труевцева, поскольку США не согласовали свои действия ни с кем из участников Астанинского процесса, возникает вопрос о политической легитимности их присутствия.

«Совершенно ясно, что американцы на обозримый период времени выпадают из процесса урегулирования», — считает политолог.

Восстановление Сирии

На встрече, посвящённой сирийскому урегулированию, Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган также приняли обращение к международному сообществу, призвав объединить усилия в деле восстановления сирийского государства.

«Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле, все говорят о необходимости включиться в гуманитарную помощь для начала. Но никто практически ничего не делает, кроме Ирана, Турции и России. Мы видим небольшие поставки по линии Организации Объединённых Наций, но этого совершенно недостаточно», — отметил в своём выступлении по итогам саммита Владимир Путин.

Ранее американский президент Дональд Трамп решил заморозить около $200 млн, которые предназначались для восстановления инфраструктуры в разрушенной войной стране. Кроме того, как заявил турецкий президент Эрдоган, Евросоюз обещал €3 млрд на восстановление Сирии, но эти средства так и не были не получены.

По словам Владимира Путина, Россия, Турция и Иран договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению Сирии.

«Речь прежде всего идёт о сооружении социальных и инфраструктурных объектов», — подчеркнул российский президент.

Разрушенные здания в Алеппо, Сирия

Reuters

© Omar Sanadiki

Он также отметил, что российские компании уже активно участвуют в восстановлении страны. В свою очередь, Эрдоган призвал Россию, Турцию и Иран создать совместный полевой госпиталь в Восточной Гуте.

«Речь идёт о том, чтобы выработать принципиально новые механизмы содействия восстановлению Сирии после войны в качестве суверенного и независимого государства», — считает Лукьянов.

По его словам, Россия, Иран и Турция могут выступить гарантами этого процесса, а сам он потребует привлечения инвесторов, которыми могут выступить как Китай, так и сблизившийся с Россией и Ираном Катар. Для последнего сотрудничество с Россией, Турцией и Ираном в Сирии может стать инструментом укрепления независимости в отношениях с враждебно настроенными государствами Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ, полагает эксперт.

«С другой стороны, и Саудовская Аравия, не имея инструментов воздействия на ситуацию в Сирии, но претендуя на роль ведущей региональной державы, не может позволить себе полностью уйти из Сирии. Поэтому им тоже придётся договариваться», — считает Лукьянов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.