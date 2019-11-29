«Принципиально меняет привычную картину»: под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

В районе Благовещенска завершено строительство российской части моста через реку Амур, который соединяет РФ и КНР. На данный момент его оформляют юридически, а грузовое движение по нему начнётся в апреле следующего года. Начало пассажирского движения запланировано на 2021 год. Ожидается, что он позволит увеличить грузооборот между Приамурьем и Китаем в восемь раз — до 4 млн тонн ежегодно. Власти считают, что мост даст новый импульс развитию не только Амурской области, но и всему Дальнему Востоку.

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур. На церемонии открытия присутствовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Такие проекты возникают не каждый год — и даже не каждое десятилетие. Это проект, который принципиально меняет привычную картину и, конечно, содержит в себе огромный импульс для развития и для изменения структуры экономики области, всего Дальнего Востока», — сказал Козлов.

Первой — для проверки — по нему проехала спецтехника, которая до этого принимала участие в строительстве моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как ранее отмечал Орлов, в следующие несколько месяцев будет проходить юридическое оформление этого сооружения. В апреле 2020 года по мосту ожидается запуск грузового транспорта, а в середине 2021-го — пассажирского.

«Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема (до появления постоянного пункта пропуска. — RT) подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные. Опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена — к середине 2021 года», — говорил он в интервью РИА Новости.

В Минвостокразвития сообщили, что мост через Амур позволит в восемь раз увеличить грузооборот между Приамурьем и Китаем.

«По данным наших таможенных служб, за 2018 год грузооборот составил 500 тыс. тонн грузов. По финансово-экономическому обоснованию, которое мы прилагали к строительству этого проекта, он возрастёт до 4 млн тонн. В том числе возрастёт и туристический поток пассажиров, которые приедут с обоих берегов реки. Допустим, в 2012 году самый пик был: китайцев посетили где-то 1,2 млн туристов. Мы по финансово-экономическому обоснованию прогнозируем до 2 млн», — сказал Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

© Правительство Амурской области

«Мы можем этим гордиться»

Строительство моста через Амур началось в 2016 году. Он связывает Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян. Общая длина сооружения составляет 1080 м. Россия и Китай построили ровно по половине моста — по 540 м.

Конструкция моста вантовая, дороги двухполосные. Считается, что ежесуточная пропускная способность перехода — 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковушек и порядка 5,5 тыс. человек.

Строительством занималась совместная российско-китайская компания, созданная специально для этого проекта. Общая стоимость моста составила 18,8 млрд рублей. Стыковка двух частей прошла 31 мая.

«То, что мы неоднократно обещали на разных уровнях, сегодня исполняется. К этой дате мы шли 1070 дней вместе с нашими коллегами, строителями, всеми, кто реализовывал этот проект. Мост — больше тысячи метров, по 540 метров с каждой стороны. Мы можем этим гордиться: всё на этом мосту, кроме вантов, сделано на заводах нашей страны», — сказал Александр Козлов.

Стоит отметить, что к возведению моста не привлекались средства из бюджета. 25% средств были привлечены из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, а 75% — из Российского фонда прямых инвестиций через российско-китайский фонд (CIC). Средства будут возвращены за счёт взимания проездной платы.

Для моста также создаётся предмостовая территория с российской стороны. В неё будет инвестировано порядка 8,5 млрд рублей. По словам губернатора Орлова, для реализации экономического потенциала этого проекта в регионе создана территория опережающего развития — «Приамурская».

«Резиденты получают беспрецедентные преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также административное сопровождение своих проектов. Уже определён инвестор, который будет возводить транспортно-логистический комплекс. Инвестиции в предмостовую зону составят порядка 8,5 млрд рублей. Проект будет реализован комплексно за три года», — сообщил он.

Однако строительство моста вызвало и некоторые сложности в Благовещенске. Так, из-за того что через реку Зея в городе проложен только один транспортный переход, на него сильно возрастёт нагрузка. По словам Орлова, вопрос о строительстве второго Зейского моста на данный момент решается.