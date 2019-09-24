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Принцип золотой середины: почему сближение США и Нью-Дели не ухудшит российско-индийские отношения

24 сентября 2019, 01:24  •  12 • В мире
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что в ноябре пройдут американо-индийские военные учения. Вашингтон и Нью-Дели проводят совместные манёвры впервые. Однако это не даёт оснований считать, что страны движутся в направлении военного союза, полагают эксперты. Глава Белого дома хочет нормализовать отношения с Индией и одновременно пытается привлечь голоса американцев индийского происхождения, считают аналитики. При этом отношения России и Индии в настоящий момент находятся на самом лучшем за последние десятилетия уровне, и манёвры никак не скажутся на российско-индийских контактах, добавляют политологи.
 
Дональд Трамп и Нарендра Моди на стадионе в Хьюстоне AFP © Saul Loeb
 

Соединённые Штаты Америки и Индия впервые в истории проведут совместные военные учения. Соответствующий анонс на совместном с индийским премьер-министром Нарендрой Моди мероприятии сделал американский президент Дональд Трамп.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют колоссальный прогресс в отношениях в области обороны на первых в истории совместных военных учениях с участием трёх родов войск под названием «Триумф тигра», которые пройдут в Индии. Мы твёрдо намерены защищать граждан Индии и Америки от угрозы радикального исламского терроризма», — сообщил президент Соединённых Штатов.

В свою очередь, Нарендра Моди назвал Трампа «подлинным другом Индии и великим американским президентом».

В воскресенье, 22 сентября, в городе Хьюстон (штат Техас) состоялся организованный индийской диаспорой в США в честь визита премьер-министра Индии форум Howdy, Modi! Согласно данным организаторов, заявки на посещение мероприятия подали более 50 тыс. человек.

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