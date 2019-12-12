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«Принцип взаимности»: Россия выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Германии

12 декабря 2019, 19:09  •  77 • В России
Два немецких дипломата должны будут покинуть Россию в течение семи суток, заявили в МИД РФ, назвав это ответом на высылку двух сотрудников российского посольства из Германии. Такое решение ФРГ приняла после убийства боевика в Берлине — власти подозревают, что к этому причастна Москва, однако никаких доказательств или аргументов в защиту этой версии представлено не было. В Кремле отметили, что готовы к сотрудничеству и рассчитывают, что это не ухудшит отношения между странами. По мнению экспертов, практика высылки российских дипломатов без существенных на то оснований была заложена после инцидента в Солсбери, в котором бездоказательно обвинили Россию.
 
Посольство Германии в РФ в Москве Reuters © Maxim Shemetov
 

Два дипломатических представителя Германии должны будут покинуть Россию в течение семи дней. Как пояснили в МИД РФ, это было сделано в ответ на высылку из ФРГ двух сотрудников российского посольства в Берлине.

«Руководствуясь принципом взаимности и статьёй девять Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

С этой целью в МИД был вызван посол ФРГ в России Геза фон Гайр. Ему был выражен решительный протест в связи с безосновательной высылкой российских дипломатов.

МИД ФРГ выразил сожаление в связи с высылкой своих дипломатов из России.

«Федеральное правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в Москве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, Германия выслала российских дипломатов 4 декабря в связи с убийством боевика в Берлине. Само преступление произошло в августе. При убитом был обнаружен паспорт 40-летнего гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. В тот же день был задержан подозреваемый — 49-летний россиянин.

Местные СМИ выяснили, что настоящее имя убитого — Зелимхан Хангошвили и он участвовал в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков группировки «Имарат Кавказ»*. Как позже рассказал президент России Владимир Путин, Хангошвили убил 98 человек и был организатором теракта в московском метро. При этом глава государства указал на непричастность Москвы к его убийству.

«Этот человек находился у нас в розыске, причём очень жёсткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти всё что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — подчёркивал Путин на нормандском саммите 9 декабря.

Тогда же Путин предупредил, что в качестве ответных мер Россия может выслать немецких дипломатов. В то же время это не станет серьёзным кризисом в отношениях Москвы и Берлина, убеждён президент.

«У Германии есть каналы, чтобы общались правоохранительные органы»

Официальных обвинений России Германия не представляла. Как 4 декабря отметила Генпрокуратура ФРГ, у них есть «достаточные фактические основания», чтобы «полагать», что распоряжение об убийстве отдали либо российские официальные лица, либо представители властных структур Чечни.

О том, что у Германии нет доказательств причастности России к этому убийству, сообщила и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, у Генпрокуратуры страны есть только подозрения. В то же время она отметила, что Берлин рассчитывает на сотрудничество с Москвой по этому расследованию.

«Мы обсудили эту тему, и я ясно дала понять, что мы ожидаем кооперации от России», — сказала она на встрече в нормандском формате.

В РФ отметили, что Германии следовало использовать официальные каналы для сотрудничества по этому расследованию, подчёркивал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или иной страны. Этими каналами нужно пользоваться», — сказал Лавров 5 декабря.

К ситуации, когда российских дипломатов могут выслать без серьёзных на то оснований, привёл дипломатический прецедент после произошедшего в Солсбери, считает доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло. Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву, в связи с чем западные страны выслали российских дипломатов.

«Когда по голословному обвинению в адрес России о причастности к отравлению Скрипалей выслали большое количество дипломатов, это породило прецедент. Теперь никто не боится высылать наших дипломатов. Порог опасения перед наступлением негативных последствий сейчас очень снижен», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

«Это техническая мера»

В Кремле надеются, что высылка дипломатов не скажется на развитии отношений между Россией и Германией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, мы надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германией», — сказал он.

При этом Россия готова сотрудничать с Германией по этому расследованию, добавил Песков.

Высылка немецких дипломатов для России была технической, а не политической мерой, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Политических оснований при бездоказательности обвинений для высылки дипломатов не было. Соответственно, ответ России был симметричным. Это техническая мера», — отметил эксперт.

При этом ответ российского МИД был достаточно мягок, убеждён Манойло, — дипломатам дали семь суток, тогда как зачастую даётся 24 часа.

«Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций. Мы, кстати, дали им ещё и льготное время — они должны уехать в течение недели. Обычно дают 24 часа. Так что ответ мягкий, вежливый и тактичный», — подчеркнул эксперт.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

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