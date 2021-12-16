«Принцип взаимности никто не отменял»: МИД пообещал симметричный ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ

Москва примет адекватные и симметричные ответные меры после решения властей Германии выслать двух российских дипломатов. Об этом в эфире RT DE заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. Решение о высылке дипломатов в Берлине приняли в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, в рамках которого гражданина РФ приговорили к пожизненному заключению. В МИД заметили, что вердикт суда был «предельно необъективным». Также во внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения в причастности российских госструктур к этому преступлению, назвав подобные заявления «полностью оторванными от реальности».

Ответ Москвы на высылку российских дипломатов из Германии будет симметричным и адекватным. Об этом в эфире телеканала RT DE заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы никогда и не скрывали нашего принципиального подхода к подобному развитию событий. Принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. Он может нам нравиться, может нам не нравиться, но это один из действующих инструментов в сегодняшних международных отношениях. Если в Берлине приняли такое решение (а мы понимаем, что решение суда было политизированным, оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов, реальных данных, ещё и увязали его с высылкой российских дипломатов), значит, мы будем отвечать», — сказала Захарова.

Захарова также допустила, что власти Германии могли подгадать с принятием решения в связи с запуском телеканала RT DE.

«Просто, чтобы дать вам повод выйти в эфир с большой сенсацией», — заключила она.

Мария Захарова — о ситуации с высылкой дипломатов РФ из Германии

Ситуация с высылкой российских дипломатов из ФРГ относится к «неприятным эпизодам в двусторонних отношениях» России и Германии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также выразил надежду на то, что стороны «со временем приступят к налаживанию такого контакта».

15 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что двух сотрудников российского посольства в Берлине объявили персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По её словам, речь идёт об «убийстве по государственному заказу», которое «представляет собой серьёзное нарушение германского права и суверенитета». Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение главы внешнеполитического ведомства страны.

Незадолго до этого высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Защита россиянина настаивала на недостаточности доказательной базы.

«Что касается якобы российского участия в преступлении, то приговор основан на уликах, а не на доказательствах. Судья, зачитывая приговор, выразился именно так. Прямого доказательства нет, что это был российский заказ. С нашей точки зрения, упомянутые в деле улики не являются убедительными, чтобы обосновать подобный приговор», — заявил в эксклюзивном интервью RT DE Роберт Унгер, адвокат осуждённого.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил о категорическом несогласии с формулировкой немецкого суда о том, что убийство Хангошвили якобы произошло при содействии со стороны российских властей: «Мы категорически не согласны с таким выводом и с такой формулировкой».

Как говорится в заявлении МИД России, обвинительный вердикт в отношении гражданина РФ является предельно необъективным и «носит характер явного политического заказа».

«Настаиваем на невиновности нашего гражданина, у которого сохраняется право обжалования в Верховном суде ФРГ вынесенного против него несправедливого приговора, — подчеркнули дипломаты. — Характерно также, что иные имеющие право на существование версии произошедшего в берлинском парке Тиргартен преступления ни следствием, ни обвинением, ни судом в расчёт не принимались и никак не отрабатывались».

Также в МИД отвергли обвинения в якобы причастности российских государственных структур к произошедшему преступлению, назвав эти утверждения «голословными и полностью оторванными от реальности».

«Глубоко разочарованы, что правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к «делу Хангошвили» никакого отношения, о чём немецким властям хорошо известно. В Берлине не должно быть никаких сомнений в том, что российская сторона примет ответные меры, адекватные сложившейся ситуации», — констатировали в МИД.

Напомним, в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен был убит 40-летний гражданин Грузии. По подозрению в убийстве был арестован россиянин.

В декаре 2019-го власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов в связи с этим делом.

Спустя пять дней Владимир Путин на пресс-конференции в Париже по итогам встречи «нормандской четвёрки» заявил, что с Хангошвили могло произойти всё, что угодно, поскольку тот находился в бандитской среде. При этом президент заметил, что это был «очень жёсткий и кровавый человек».

«Это был абсолютно кровавый убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эту цифру: 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в московском метро», — говорил Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Тогда же президент отметил, что вопросы о выдаче России этого гражданина Грузии обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. «Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ», — отметил президент.