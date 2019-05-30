«Принцип справедливости»: почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе

Роберт Мюллер, проводивший расследование «российского вмешательства» в выборы президента США 2016 года, официально объявил о закрытии офиса спецпрокурора. Он отметил, что не собирается давать какие-либо дополнительные показания, поскольку вся информация содержится в докладе по итогам расследования. Мюллер также пояснил, почему не сделал окончательный вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа. По его словам, его команда руководствовалась тем фактом, что против президента нельзя выдвигать обвинения. На это уже отреагировали противники главы государства из Демократической партии, вновь призвав начать процедуру импичмента. Однако эксперты полагают, что демократам не удастся реализовать эту инициативу.

Офис специального прокурора Министерства юстиции США по расследованию предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года и якобы имевшего место сотрудничества представителей команды Дональда Трампа с Москвой закрывается. Об этом на пресс-конференции заявил спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Я не делал публичных заявлений во время нашего расследования и выступаю сегодня, потому что наше расследование завершено», — сказал он.

«Мы официально закрываем офис специального прокурора. Кроме того, я ухожу из Министерства юстиции и возвращаюсь к частной жизни», — пояснил Мюллер.

74-летний юрист также указал, что не собирается давать показания перед конгрессом США. По его словам, в докладе по итогам расследования содержится вся информация, которую он мог предоставить.

«Любые выступления не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения. Мы тщательно подбирали слова, и они сами за себя говорят. Этот доклад и есть мои показания», — подчеркнул бывший директор ФБР.

Он выразил надежду, что в дальнейшем ему не придётся делать заявления на тему «российского вмешательства». Напомним, что соответствующее расследование длилось почти два года — с мая 2017 года по апрель 2019-го, когда генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал 448-страничный доклад об итогах проведённых мероприятий.

«Мюллер был специальным прокурором — должность назначается только для расследований действий президента. Отставка с его стороны вполне разумна... Ему уже 74 года, он сделал своё дело, то, для чего его и назначали. Следствие закончено. Это абсолютно нормальная отставка, Мюллеру уже не надо ничего никому доказывать», — заявил RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Копия доклада офиса специального прокурора Минюста США по расследованию «российского вмешательства»

Reuters

© Andrew Sullivan

Импичменту быть?

Между тем в ходе своего выступления перед журналистами Роберт Мюллер говорил не только о своём уходе из Минюста США. Завершивший свою деятельность спецпрокурор посвятил часть речи результатам доклада, в том числе и расследованию возможного препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа.

Мюллер отметил, что в докладе не дан окончательный ответ на вопрос о том, препятствовал ли Трамп правосудию, поскольку против действующего президента нельзя выдвинуть обвинения в совершении противоправных действий, поскольку это является нарушением Конституции США. Бывший спецпрокурор также добавил, что он руководствовался «принципом справедливости» — «было бы неправильным выдвигать против кого-либо обвинения, если они не подлежат судебному рассмотрению».

«В соответствии с этими принципами мы действовали. Исходя из них, мы пришли к выводу, что так или иначе однозначно установить, совершил ли президент преступление, невозможно. Такова окончательная позиция офиса, и мы не собираемся комментировать какие-либо другие выводы или предположения в отношении президента», — подчеркнул Мюллер.

Отметим, что эта часть заявления вызвала противоречивую реакцию в американском политическом истеблишменте. Дональд Трамп подчеркнул, что публичное выступление Мюллера никак не поменяло выводы из доклада, опубликованные в апреле, и на этом можно ставить в точку.

«Не было достаточных свидетельств, и потому в нашей стране человек (считается. — RT) невиновным. Дело закрыто! Спасибо!» — написал президент США в своём Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что вывод доклада офиса спецпрокурора очевиден: «Никакого сговора не было». По её словам, Мюллер своим выступлением подтвердил это.

«После двух лет (расследования. — RT) спецпрокурор движется дальше, и всем остальным следует поступать таким же образом», — заключила она.

Между тем противоположное мнение высказали в стане Демократической партии, где призывали к запуску процедуры импичмента. Заявления подобного характера сделал ряд кандидатов-демократов, участвующих в президентской кампании 2020 года. В частности, Элизабет Уоррен и Камала Харрис.

«Учитывая, что спецпрокурор Мюллер не смог выдвинуть уголовные обвинения против президента, конгресс должен отреагировать на преступления, ложь и другие проступки Трампа — и мы сделаем это. Никто, даже президент США, не может быть выше закона», — заявил председатель юридического комитета нижней палаты конгресса США Джерри Надлер.

Кроме того, представитель бывшего вице-президента США Джо Байдена заявил, что никто не получит удовольствие от процедура импичмента, но он становится всё более неизбежным.

В свою очередь, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подчеркнула, что конгресс продолжит работу «по привлечению президента к ответственности за злоупотребление властью».

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

«Я думаю, что никакого импичмента не будет. Во-первых, для этого нет оснований, расследование Мюллера не дало никакого повода. Во-вторых, на это у демократов нет голосов. Я думаю, что импичмент Трампа существует только в головах некоторых радикалов, и президент совершенно спокойно доживёт до выборов. А вот выиграет ли он — большой вопрос. До выборов остаётся совсем немного времени, праймериз начнутся уже буквально через полгода, и для того, чтобы получить юридические основания для импичмента, просто не хватит времени», — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Российское вмешательство»

Ещё одной темой выступления Роберта Мюллера стали якобы многочисленные попытки России повлиять на выборы 2016 года. Он отметил, что докладе говорилось о якобы организации «российскими военными скоординированной атаки» на политическую систему США, а также об операции, якобы осуществлённой частной компании из России, в рамках которой граждане РФ «притворялись американцами» в социальных сетях.

«Эти утверждения заслуживают внимания каждого американца», — сказал спецпрокурор США.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала необоснованные и не подтверждённые фактами заявления Вашингтона о причастности России к вмешательству в избирательный процесс США.

«Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Москва «угрожала выборам» в США с 1974 года.