«Принцип симметричной криптографии»: почему в Telegram отрицают возможность предоставить ФСБ ключи шифрования

Telegram пока не предоставил официального ответа на уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. В компании утверждают, что не могут выполнить заявленные требования по техническим причинам. Представители мессенджера обязаны ответить до 4 апреля, в противном случае ведомство обратится в суд, по решению которого ресурс на территории России могут заблокировать. О том, чем обусловлены сложности при передаче ключей шифрования и возможно ли полное закрытие доступа к Telegram, — в материале RT.

Роскомнадзор не получал ответа от Telegram на уведомление о необходимости предоставить ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram Messenger Limited», — заявил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что от владельцев, администраторов или представителей Telegram не поступало никакой информации ни по обычной, ни по электронной почте.

Между тем 20 марта ведомство пообещало направить иск в суд с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России в случае, если представители мессенджера не предоставят ФСБ информацию, «необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Отведённый на ответ 15-дневный срок истекает 4 апреля.

При этом юристы, представляющие интересы Telegram, утверждают, что выполнить требования ФСБ невозможно по техническим причинам.

«Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — цитирует РИА Новости адвоката Дмитрия Динзе.

Как пояснил Динзе, в мессенджере пользователи могут общаться с помощью облачных и секретных чатов. При этом сообщения, передаваемые через секретные чаты, на серверах не сохраняются, а переписка в облачных чатах хранится в зашифрованном виде и распределяется между различными подсистемами, которые находятся в нескольких государствах.

Сейчас у Telegram нет технических возможностей предоставить ключи шифрования, подтвердил в беседе с RT ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

«Смысл заключается в том, что два клиента мессенджера в приложении перед установлением связи обмениваются ключами: открытыми и закрытыми. Существует пара ключей, один из которых хранится только на устройстве пользователя и используется для расшифровки сообщения, тогда как открытый ключ может передаваться по защищённому каналу, а его использует другой клиент. Сообщение, зашифрованное открытым ключом, можно расшифровать открытым ключом — базовый принцип симметричной криптографии», — пояснил эксперт.

По его словам, ни в какой момент времени ключи, которые используются для шифровки сообщений, не попадают на серверы Telegram. Как отметил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков, выполнить требования Роскомнадзора можно только путём изменения технологии передачи информации, причём это касается не только Telegram, но и других мессенджеров.

«Большинство мессенджеров не используют криптоключи, которые где-то хранятся, а используют шифрование end-to-end. Поэтому нельзя передать ключи, можно передать только алгоритмы шифрования. Если захотят, то и Telegram, Viber, WhatsApp и другие мессенджеры будут работать на территории России», — сказал в беседе с RT эксперт в области безопасности Александр Власов.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что в части соблюдения российского законодательства возникает гораздо больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к Telegram, при этом претензии возникают по поводу статуса организатора распространения информации и взаимодействия с правоохранительными органами.

«Гораздо больше вопросов возникает к сервисам, к примеру к компании Facebook, к WhatsApp, другим мессенджерам. Мы почему-то всё время из контекста выдёргиваем именно историю с Telegram», — цитирует министра РИА Новости.

Отказ от сотрудничества

Напомним, что 20 марта Верховный суд России отклонил иск Telegram, в котором компания просила признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, устанавливающий порядок предоставления организаторами распространения информации данных, необходимых для декодирования.

После этого Роскомнадзор направил уведомление, в котором напомнил, что в октябре 2017 года суд обвинил мессенджер в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». За отказ передать информацию для расшифровки переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге Telegram также был оштрафован на 800 тыс. рублей.

При этом основатель Telegram Павел Дуров считает, что попытки заблокировать мессенджер бесполезны.

«Угрозы блокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал он в своём Twitter.

Павел Дуров

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По мнению Казаряна, теоретически Роскомнадзор может серьёзно нарушить работу сервиса и ограничить возможность скачивания мессенджера для новых пользователей.

«Но это (полную блокировку. — RT) сложно выполнить без попутного ущерба для всех других сервисов в интернете», — подчеркнул эксперт.

При этом председатель экспертной группы Торгово-промышленной палаты по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко считает, что технически заблокировать мессенджер возможно.

«Техника в этом плане всё позволяет, а дальше — желание Роскомнадзора», — заявил Клименко.