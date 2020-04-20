«Принцип разумного терпения»: в Госдуме разработали поправки по правам дачных соседей

В Госдуме разработали пакет поправок в Гражданский кодекс, регулирующих права дачных соседей. Как пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в основу действия соседских прав положен «принцип разумного терпения». Согласно поправкам, запрещены действия, которые могут привести к ухудшению состояния территории соседа. Если с соседнего земельного участка идёт дым, доносится шум, запахи, но при этом они не превышают установленных нормативов, то это считается допустимым.

В Госдуме разработали пакет поправок в Гражданский кодекс, регулирующих права дачных соседей. Об этом рассказал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В основу действия соседских прав положен «принцип разумного терпения», отметил парламентарий в интервью «Российской газете».

Так, если с соседнего земельного участка идет дым, доносится шум, исходят вибрации, запахи, но при этом они не превышают установленных нормативов или не влияют на использование земельного участка, то это считается допустимым.

«Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока всё в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — отметил Крашенинников.

Депутат пояснил, что, если исходящее с соседнего участка воздействие выходит за указанные пределы, соседи вправе требовать устранения нарушений.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — добавил он.

В частности, собственник обязан не углублять свой земельный участок так, что грунт соседнего лишится опоры. Помимо этого, запрещено сооружать колодцы таким образом, чтобы это мешало поступлению воды в колодец у соседа. Также владелец не сможет возводить здания или сооружения, существование которых повлечет недопустимое воздействие на чужие терртории. Иными словами, согласно поправкам, запрещены действия, которые могут привести к ухудшению состояния территории соседа.

«Проектом предусматривается, что собственник в том числе обязан снести здание или сооружение, оказывающее недопустимое воздействие на соседний участок. А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», — добавил депутат.

Председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству (сопредседатель) Павел Крашенинников

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в беседе с RT отметил, что отсутствие соседского права часто является камнем преткновения в вопросах, которые невозможно разрешить через Земельный кодекс.

«Очень много обращений, споров и земельного характера, и по поводу использования общей собственности и воды. Мы прекрасно понимаем, если мы берём Сибирь, Дальний Восток, где много заброшенных участков садовых, то там речь возникает об ответственности между соседями. Тот же самый заброшенный участок может загореться и нанести ущерб соседу, который там живёт. Вот этих вопросов огромное количество», — пояснил он.

Депутат добавил, что Гражданский кодекс — системный документ, а возникающие между собственниками споры требуют взвешенного и грамотного подхода судебной системы.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю, адвокат Артём Кирьянов в разговоре с RT напомнил, что отношения между соседями, которые переходят в конфликт, необходимо решать в правовом поле. С учётом того, что последние несколько десятилетий активно развивается строительство посёлков различного характера как для постоянного проживания, так и для временного, проблема отношений между собственниками участков только нарастала, добавил эксперт.

«Отношения между соседями не должны переходить в конфликт, а если уж они переходят, то необходимо их решать в правовом поле. Соответственно, на сегодняшний день эти поправки — это показатель, что юридическая конструкция будет присутствовать в этом правовом поле, будут даны детальные разъяснения по статусу соседского взаимодействия», — заявил адвокат.

Стоит отметить, что в октябре 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль. Согласно документу, налог не надо будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Также в 2019 году вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков. Для взыскания долгов председателю или правлению садоводческого товарищества теперь достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа, не направляя иск.