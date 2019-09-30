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«Принцип недоверия»: чем грозит международной дипломатии обнародование разговоров Трампа и Зеленского

30 сентября 2019, 19:54  •  133 • В мире
Обнародование расшифровки телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского негативно повлияет на систему международных отношений и подорвёт доверие к дипломатии Соединённых Штатов, считают американские эксперты. В то же время республиканцы настаивают на рассекречивании переговоров бывшего вице-президента Джо Байдена. А демократы ранее требовали предать гласности данные о диалоге Трампа с Владимиром Путиным. В свою очередь, президент США готов опубликовать результаты своего предыдущего разговора с украинским лидером. По словам аналитиков, результатом такой политики может стать цепная реакция, которая приведёт к изменению норм дипломатического общения.
 
Дональд Трамп Reuters © Carlos Barria
 

Публикация расшифровки переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским демонстрирует, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я согласна со многими оценками, что это, безусловно, меняет картину — и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь — вот уже как, наверное, третий день после этого скандала — все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — подчеркнула Захарова в эфире Первого канала.

Захарова также призвала американскую сторону пролить свет на ряд вопросов, связанных с участием США в международных конфликтах при Бараке Обаме.

«Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам», — призвала Захарова.

Напомним, что 25 сентября на фоне обвинений Дональда Трампа в оказании давления на Владимира Зеленского Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся 25 июля. Из документа выяснилось, что Трамп и Зеленский обсуждали возможность проведения расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. Также в ходе разговора Владимир Зеленский согласился с критикой со стороны Дональда Трампа в адрес лидеров Франции и Германии — Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал «неприличным» факт публикации переговоров Трампа и Зеленского.

«Есть дипломатическая практика, и выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким надрывным голосом заявлять, что если та или иная администрация не покажет нам какую-то записку, своим родственникам или партнёрам, то тогда мы эту администрацию будем разносить в клочья... Ну разве это демократия? Как можно вообще вести работу в таких условиях?» — подчеркнул глава российской дипломатии. 

Опубликовать всё

После публикации переговоров Трампа и Зеленского оппоненты американского лидера в лагере демократов потребовали обнародования его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и рядом других мировых политиков.

«Считаю, что здесь важнее всего защитить национальную безопасность Соединённых Штатов и выяснить, совершал ли президент подрыв нашей безопасности в ходе бесед с другими мировыми лидерами — в особенности с Владимиром Путиным, — действуя при этом ещё и из убеждённости в том, что это будет выгодно для его избирательной кампании», — цитирует Reuters главу комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа ограничила доступ сотрудников к переговорам Трампа с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

  • Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф
  • Reuters
  • © Al Drago

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация расшифровки переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон.

«В целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ещё в марте руководители трёх комитетов палаты представителей США, принадлежащие к Демократической партии, потребовали у Белого дома предоставить им документы, касающиеся переговоров Трампа с Владимиром Путиным. Также они заявляли о необходимости допросить переводчиков, присутствовавших на переговорах двух лидеров.

Стоит отметить, что не только демократы настаивают на рассекречивании переговоров руководства США с иностранными лидерами. Председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл призвала Джо Байдена опубликовать расшифровку его переговоров с представителями Украины и Китая. В штабе Байдена в ответ заявили, что бывший вице-президент не обладает такими полномочиями.

Сам Трамп после обнародования записи переговоров с Зеленским отмечал, что готов опубликовать и результаты своего предыдущего разговора с украинским президентом, равно как разговоры украинского лидера с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Подрыв дипломатии»

Решение администрации Трампа сделать достоянием общественности расшифровку переговоров президента с украинским коллегой уже раскритиковали в США. По словам американских экспертов, такие действия подрывают дипломатические усилия Соединённых Штатов.

«Это в любом случае неблагоприятный прецедент. Он точно окажет сдерживающее воздействие», — заявил в разговоре с The Wall Street Journal президент Нью-Йоркского совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Схожую точку зрения выразил и экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Я на 100% против. Лидерам иностранных государств нужна возможность конфиденциального общения с нашим президентом. Эта ситуация создаёт ужасный прецедент», — прокомментировал он публикацию разговора Трампа и Зеленского тому же изданию.

Бывший высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности при экс-президенте Джордже Буше — младшем Майкл Грин сказал в беседе с изданием USA Today, что публикация переговоров Трампа и Зеленского скажется на отношениях с другими мировыми лидерами.

«Если эти лидеры будут считать возможной публикацию стенограмм телефонных разговоров с ними, то они станут ограничены в том, что будут готовы сообщить по телефону, а это затруднит координацию усилий с друзьями и союзниками», — подчеркнул американский эксперт.

Эксперт CNN по вопросам национальной безопасности, бывшая сотрудница администраций Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы Саманта Виноград также считает, что излишняя публичность повредит отношениям США с другими странами.

«Также вероятно, что иностранные коллеги станут менее охотно идти на контакт с президентом и другими официальными лицами США, если им придётся беспокоиться из-за того, что в один прекрасный день стенограммы их бесед могут попасть в новостные сообщения или быть приобщены к материалам расследования конгресса», — отметила она.

«Цепная реакция»

Публикация расшифровки телефонных переговоров Трампа и Зеленского стала экстраординарным явлением в американской политике, отмечают эксперты.

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, такая приватность — необходимая составляющая дипломатии на высшем уровне.

  • Белый дом
  • globallookpress.com
  • © Patrick van Katwijk
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«Это даже не устоявшаяся международная практика, это священная корова дипломатии», — заявил в беседе с RT Васильев.

По его словам, общение лидеров или дипломатов между собой «предполагает доверительность, конфиденциальность». То, что произошло с публикацией расшифровки переговоров Трампа и Зеленского, — «это удар по американской государственности» и международному имиджу  Соединённых Штатов, считает Васильев.  

«То, что происходит сейчас, уже ударяет по имиджу США. Сейчас опасно вести любые переговоры с Трампом, потому что в любой момент этот разговор может быть обнародован», — отметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, открытость прямо противоречит базовым принципам дипломатии. Её неизбежным следствием станет отказ от компромиссов и, как результат, нарастание конфликтности в международных отношениях.

«Дипломатия — это искусство возможного. Её ведут за закрытыми дверями. Делается это по одной причине: не потому, что лидеры скрывают какие-то тайны великого масштаба, а просто для того, чтобы договариваться и идти на компромиссы. И если все эти уступки или весь переговорный процесс демонстрировать всему миру, то это может нанести обеим странам имиджевый ущерб», — считает политолог.

По словам Владимира Васильева, противники Трампа пытаются ограничить его действия в сфере внешней политики, поставив их под свой контроль: воспользовавшись прецедентом с рассекречиванием переговоров с Зеленским, будут требовать рассекретить переговоры Трампа с другими мировыми лидерами, в том числе в рамках процедуры импичмента. Однако последствия могут выйти далеко за пределы США.

«Как показала публикация разговора Трампа с Зеленским, такие действия могут ударить по обеим сторонам разговора. Противники украинского президента уже требуют публикации его разговоров с Путиным, — отмечает эксперт. — Может начаться очень серьёзная цепная реакция, которая приведёт к тому, что принятые нормы дипломатического общения между государствами могут измениться. В них будет доминировать принцип недоверия».

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