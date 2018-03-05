«Принцип Геббельса»: в России ответили на обвинения Белого дома в нарушении резолюции Совбеза ООН по Сирии

Белый дом осудил антитеррористическую операцию в Восточной Гуте, проводимую сирийскими войсками при поддержке России и Ирана. В Вашингтоне заявили, что Москва якобы игнорирует резолюцию 2401 Совбеза ООН и ведёт военные действия против мирных жителей. В России резко отреагировали на выдвинутые Соединёнными Штатами обвинения. Парламентарии полагают, что таким образом США пытаются снять с себя ответственность за гибель гражданского населения и скрыть свои связи с боевиками. О том, что стоит за риторикой американской администрации, — в материале RT.

Российские парламентарии резко отреагировали на выдвинутые администрацией США обвинения в адрес Москвы. По мнению Вашингтона, Россия не соблюдает условия резолюции 2401 Совбеза ООН по Сирии. В распространённом заявлении Белого дома говорится, что Москва якобы игнорирует резолюцию и убивает мирных жителей под видом проведения контртеррористической операции.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников назвал риторику Вашингтона попыткой скрыть связи с террористами и отвести подозрения от США.

«Это всё — абсолютнейшая ложь и попытки отвести от себя подозрения. Американская сторона со своей коалицией пытаются скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить своё имя всё валится на российскую сторону. Ложь ложью и называется», — заявил RT Серебренников.

Эту точку зрения разделяет и зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. В беседе с RT он отметил, что именно Соединённые Штаты незаконно находятся на территории Сирии, грубо нарушая все резолюции ООН.

«США в данном случае пытаются переложить на нас всю ответственность за происходящее. А ведь именно в руках Америки «Исламское государство»* служит достижению определённых целей. И именно Соединённые Штаты и их союзники незаконно находятся на территории Сирийской Арабской Республики, грубо нарушая все резолюции и решения ООН. Их никто не приглашал, и их нахождение там можно расценивать как акт агрессии в отношении независимого суверенного государства. Все обвинения в адрес нашей страны беспочвенны и носят ангажированный характер с целью возложить всю вину и ответственность на нашу страну, а это не соответствует действительности», — сказал Швыткин.

Собеседник RT подчеркнул, что российская сторона делает всё возможное для беспрепятственного выхода мирного населения из Восточной Гуты.

«В Восточной Гуте именно Россия сегодня делает всё возможное для обеспечения гуманитарного коридора и выхода оттуда мирного населения. Мы предпринимаем все необходимые действия для недопущения гуманитарной катастрофы в целом в Сирии и ни в коем случае не нарушаем резолюцию Совета Безопасности ООН», — заключил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Белого дома очередной бездоказательной ложью, поскольку «Россия всегда придерживается своих международных обязательств и не отходит от принятых договорённостей», передаёт РИА Новости.

«Обвинения и обличения стали излюбленным приёмом США для оправдания собственной разрушительной политики на Ближнем Востоке. При этом взят на вооружение принцип Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Истинной целью США в той ситуации является снятие с себя ответственности за жертвы среди мирного населения, за убитых террористами ИГ, к созданию которого Соединённые Штаты имеют не последнее отношение», — заявил Слуцкий.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков не стал комментировать выдвинутые Белым домом обвинения: «Я не думаю, что есть какие-то потребности давать политические оценки».

Он подчеркнул, что именно боевики раз за разом срывают проведение мероприятий в рамках гуманитарных пауз в Восточной Гуте, и добавил: «Диалог с американской стороной по этой теме продолжается, будем терпеливо объяснять им, почему их оценки не соответствуют действительности и где мы видим корень проблемы».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Reuters

«Второй Алеппо»

Напомним, в воскресенье, 4 марта, Белый дом распространил заявление, в котором США осудили «продолжающуюся наступательную операцию, которую режим Асада, поддерживаемый Россией и Ираном, проводит против жителей Восточной Гуты». В Вашингтоне утверждают, что Москва «продолжает игнорировать условия резолюции 2401 и убивает невинных мирных жителей под видом проведения контртеррористической операции». Кроме того, в Белом доме провели параллель между операцией в пригороде Дамаска и освобождением Алеппо от террористов в 2016 году.

«Такое же сочетание лжи и неизбирательного применения силы Россия и сирийский режим использовали для изолирования и уничтожения в 2016 году Алеппо, где погибли тысячи мирных жителей», — говорится в опубликованном сообщении.

Согласно заявлению Белого дома, в период с 24 по 28 февраля российские военные самолёты с авиабазы Хмеймим ежедневно совершали как минимум 20 боевых вылетов для бомбардировки объектов в Дамаске и Восточной Гуте.

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3 — Sarah Sanders (@PressSec) 4 марта 2018 г.

«Проправительственные силы должны немедленно прекратить нанесение ударов по медицинской инфраструктуре и гражданским лицам во время своей жестокой кампании в Восточной Гуте. Цивилизованный мир не должен мириться с продолжающимся применением режимом Асада химического оружия», — говорится в заявлении.

Белый дом также призвал правительственные силы и их союзников придерживаться резолюции 2401 Совбеза ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи «почти 400 тысячам ни в чём не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении».

Напомним, что в указанной резолюции прописано: вводимый режим прекращения боевых действий не распространяется на военные операции против «Исламского государства», «Аль-Каиды»**, «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и иных лиц, групп и организаций, связанных с этими или другими террористическими группировками.

«Большинство в Гуте хотят уйти от террористов»

4 марта президент Сирии Башар Асад заявил о намерении продолжить антитеррористическую операцию в Восточной Гуте. Вместе с тем он подчеркнул, что наряду с этим будут держаться открытыми гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из зоны боевых действий.

«Большинство в Гуте хотят уйти от террористов под прикрытие родины, поэтому операция против террористов продолжится совместно с открытием для гражданских лиц возможности выхода на территорию, подконтрольную государству», — цитирует Асада агентство SANA.

Сирийский лидер также обвинил возглавляемую Соединёнными Штатами коалицию в оказании поддержки боевикам ИГ, «Джабхат ан-Нусры»*** и других террористических группировок. Кроме того, глава САР заявил: Запад использует тему применения химического оружия в качестве повода для нанесения ударов по территории страны.

Аналогичные заявления об использовании Вашингтоном беспочвенных утверждений о применении Дамаском отравляющих веществ в качестве инструмента «антисирийской геополитической инженерии» ранее делали и в российском МИД.

«Проявлением особого цинизма стали заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счёт. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя «Белых касок» и других превдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешёвым фарсом, а не доказательствами. Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам», — говорится в заявлении посольства РФ в США.

Жители города Дума — оплота радикалов в Восточной Гуте

Reuters

Первый конвой

Тем временем в понедельник, 5 марта, гуманитарный конвой Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста прибыл к поселению Мухайям аль-Вафедин, которое расположено на границе зон ответственности правительственных сил и радикальных группировок.

Сообщается, что колонна состоит из 45 грузовиков с гуманитарной помощью (продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости) и мобильного госпиталя. Общий вес гуманитарного груза составляет 247 тонн.

Передача гумпомощи должна пройти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, который обеспечивает безопасность проезда колонны.

При этом ранее боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей из анклава в обмен на доставку гуманитарной помощи.

Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али аз-Заатари заявил РИА Новости, что прибытие в Восточную Гуту второго гуманитарного конвоя ожидается в четверг, 8 марта. Помощь должна быть передана представителям сирийского Красного Полумесяца в городе Дума.

Российские военнослужащие охраняют гуманитарный конвой у лагеря Мухайям аль-Вафедин в Восточной Гуте

Reuters

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.