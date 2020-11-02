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Принцип домино: Названа причина возбуждения уголовного дела из-за митинга в Минске

02 ноября 2020, 21:50  •  11 • Политика
Следственный комитет Белоруссии назвал причину возбуждения уголовного дела из-за митинга в Минске. Действия бунтовщиков напомнили принцип домино.
Напомним, митинг в Минске состоялся 1 ноября. Шествие участников акции, приуроченное ко дню поминовения предков "Дзяды", началось на проспекте Независимости. По данным МВД Белоруссии, демонстранты вели себя агрессивно и даже использовали самодельное взрывное устройство.
Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка из-за событий на митинге. В СК уточнили, что причиной тому стал отказ задержанных выполнять требования силовиков, что привело "к нарушению работы транспорта и некоторых организаций", повреждениям объектов городской инфраструктуры и полицейского автомобиля. Подозреваемыми проходят 231 человек - всех уже допросили.

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