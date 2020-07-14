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Принцип бумеранга: Главный производитель американских истребителей попал под китайские санкции

14 июля 2020, 21:00  •  175 • Политика
Американский авиагигант Lockheed Martin, который является главным производителем истребителей в США, стал жертвой принципа бумеранга. Соединённые Штаты, которые привыкли вводить ограничения против других стран по любому поводу, сами попали под китайские санкции.
Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Поводом послужила сделка по продаже вооружения Тайваню, в которой участвовала компания Lockheed Martin.
"Китай выступает решительно против возможной продажи США Тайваню вооружения. Китай решил принять меры, мы наложим санкции на главного участника этой сделки по продаже вооружения - на компанию Lockheed Martin", - отметил дипломат.
Чжао Лицзянь в очередной раз призвал Вашингтон уважать политику "одного Китая": перестать поставлять оружие Тайваню и проводить с ним совместные учения.

Напомним, что Lockheed Martin является производителем истребителей F 16 Fighting Falcon, F 22A Raptor и F 35 Lightning II. Компания также работает в космической отрасли и разрабатывает электронные системы.

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