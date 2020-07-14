Принцип бумеранга: Главный производитель американских истребителей попал под китайские санкции

Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Поводом послужила сделка по продаже вооружения Тайваню, в которой участвовала компания Lockheed Martin.

"Китай выступает решительно против возможной продажи США Тайваню вооружения. Китай решил принять меры, мы наложим санкции на главного участника этой сделки по продаже вооружения - на компанию Lockheed Martin", - отметил дипломат.

Чжао Лицзянь в очередной раз призвал Вашингтон уважать политику "одного Китая": перестать поставлять оружие Тайваню и проводить с ним совместные учения.



Напомним, что Lockheed Martin является производителем истребителей F 16 Fighting Falcon, F 22A Raptor и F 35 Lightning II. Компания также работает в космической отрасли и разрабатывает электронные системы.