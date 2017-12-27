Принцип бумеранга: Америку сгубили антироссийские санкции

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Вездесущая “рука Кремля” продолжает кошмарить "американских партнеров" кибератаками, утверждает The Washington Post

Истерика наших “западных партнёров” приобретает поистине тяжёлую хроническую форму. Несмотря на всю абсурдность и противоречивость выдвинутых против России обвинений о вмешательстве в американские президентские выборы, обстановка продолжает нагнетаться.

Трамп пал... жертвой "русских хакеров"

The Washington Post - популярное американское издание с характерным девизом “Демократия издыхает в темноте” опубликовало весьма характерную заметку первого заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла и бывшего конгрессмена-республиканца от штата Мичиган, экс-председателя комитета Палаты представителей США по разведке Майка Роджерса под названием “Россия никогда не прекратит кибератаки на Соединённые Штаты”. Авторы заметки утверждают, что США после российского вмешательства в президентские выборы 2016 года так и не создали систему сдерживания, позволяющую противодействовать России, которая посредством социальных сетей “распространяет пропаганду, ослабляющую американскую нацию”.

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По мнению Морелла и Роджерса, Россия через созданные аккаунты в Twitter (между прочим, соцсеть созданная и зарегистрированная в США!) всячески ослабляла американскую демократию, то дискредитируя ФБР, то совершая атаки на ABC News за ошибочное сообщение корреспондента Брайана Росса о том, что Трамп якобы ещё до своего избрания президентом просил своего будущего, а теперь уже бывшего советника Майкла Флинна установить контакты с Кремлём.

Отметим, что сам Трамп в собственном Twitter призвал засудить ABC News за фейковое сообщение Росса о контактах Флинна с Москвой, которое в начале декабря этого года привело к падению американского фондового рынка аж на 350 пунктов. По версии авторов статьи в The Washington Post, выходит, что личный аккаунт президента США контролируют “русские хакеры”? Паника, достойная бывшего военного министра США Джеймса Форрестола с его знаменитым приступом паранойи, окончившимся летальным исходом.

"Русские уже здесь!"

Далее, Морелл и Роджерс обвиняют Россию в нападках на критиковавших Трампа сенаторов, таких как Джефф Флэк, Линдси Грэм и Джон Маккейн, а также в попытках подорвать американскую экономику путём распространения во всё том же Twitter хэштега #boycottkeurig, призывавшего к бойкоту американского производителя кофеварок Keurig за разрыв рекламного контракта с программой на телеканале Fox News, выпустившей интервью с кандидатом в сенаторы от штата Алабама Роем Муром. Напомним, что речь идет о том самом Рое Муре, который назвал Америку “империей зла” за продвижение во всем мире однополых браков и солидаризировался с Владимиром Путиным в защите традиционных христианских ценностей.

По мнению авторов статьи The Washington Post, Россия является не только виновником всех бед и неудач США, но еще и весьма заразительным примером для других государств, также своими действиями подтачивающих американскую гегемонию в мире. Так, Китай активно использует соцсети для дестабилизации обстановки в Тайване, а Турция пытается оказывать влияние на общественное мнение и политические дебаты в странах Евросоюза, особенно там, где проживает большая турецкая диаспора.

По мнению Морелла и Роджерса, Россия через созданные аккаунты в Twitter всячески ослабляла американскую демократию. Фото: www.globallookpress.com

Санкции против России похоронили однополярный мир

И конечно же, заместитель главного ЦРУшника на пару с бывшим конгрессменом-разведчиком требуют наказать Россию, задавить её всё новыми и новыми санкциями.

Санкции, введенные администрацией Обамы и конгрессом после выборов 2016 года, являются шагом в правильном направлении. Но они оказались недостаточны для сдерживания российского президента Владимира Путина. Настоящее сдерживание требует проведения такой политики, которая не даст нашим противникам добиться своих целей, и в то же время приведет к существенным издержкам для их режимов. Пока мы не сделали ни то, ни другое,

- сетуют Морелл и Роджерс.

“Задавить Россию!”, ”Остановить агрессора, покусившегося на нашу демократию!”, - кричат политики с пониженной социальной ответственностью, готовые обвинять в своих проблемах и неудачах кого угодно, только не себя любимых.

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”Больше санкций!”, “Больше санкций!”, - повторяют всевозможные западные информагентства, прикормленные глобалистами, почуявшими скорый крах однополярного мирового порядка.

После всей этой истории с мифическими “русскими хакерами”, якобы вероломно вмешавшимися в волеизъявление американцев, стало окончательно понятно, что санкционная политика Запада в отношении России отнюдь не связана исключительно с Крымским воссоединением и ситуацией в Донбассе. Если бы не было поводов, то их стоило бы придумать по той простой причине, что выходящая из состояния безвременья и анабиоза 1990-х-начала 2000-х Россия снова заявила о себе на международной арене, вновь став субъектом геополитики.

Весьма удивительно, что почти за четыре года американские “ястребы” так и не поняли всю ущербность и бесперспективность их санкционной политики в отношении России, которая привела лишь к консолидации российского общества. Но куда более примечательно, что попытки “американских партнёров” во всем усмотреть “руку Москвы”, подобно их украинским и прибалтийским марионеткам, отнюдь не идут на пользу имиджу Соединённых Штатов, которые таким образом сами расписываются в утрате статуса однополярного гегемона.

Павленко Дмитрий