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Принцессу Нидерландов убил рак костей

16 августа 2019, 21:09  •  99 • Политика
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, от которого принцесса страдала последние годы жизни.
В Нидерландах умерла принцесса страны Мария Кристина. Она ушла из жизни в возрасте 72 лет. Скорбную новость сообщил лично премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его заявление опубликовали на сайте правительства страны.
Речь идет о младшей дочери королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда. Она сознательно отказалась от прав на престолонаследие ради семьи и меценатской деятельности.
"Для неё были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов", - говорится в сообщении премьер Нидерландов.
Причиной смерти принцессы стала тяжелая болезнь. Она несколько лет страдала от рака костей. Сообщается, что церемония прощания с Кристиной пройдёт во дворце Нордейнде.

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