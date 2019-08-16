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Принцессу Нидерландов убил рак костей
16 августа 2019, 21:09 • 99 • Политика
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, от которого принцесса страдала последние годы жизни.
В Нидерландах умерла принцесса страны Мария Кристина. Она ушла из жизни в возрасте 72 лет. Скорбную новость сообщил лично премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его заявление опубликовали на сайте правительства страны.
Речь идет о младшей дочери королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда. Она сознательно отказалась от прав на престолонаследие ради семьи и меценатской деятельности.
Причиной смерти принцессы стала тяжелая болезнь. Она несколько лет страдала от рака костей. Сообщается, что церемония прощания с Кристиной пройдёт во дворце Нордейнде.
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