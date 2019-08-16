Принцессу Нидерландов убил рак костей

В Нидерландах умерла принцесса страны Мария Кристина. Она ушла из жизни в возрасте 72 лет. Скорбную новость сообщил лично премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его заявление опубликовали на сайте правительства страны.

Речь идет о младшей дочери королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда. Она сознательно отказалась от прав на престолонаследие ради семьи и меценатской деятельности.

"Для неё были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов", - говорится в сообщении премьер Нидерландов.

Причиной смерти принцессы стала тяжелая болезнь. Она несколько лет страдала от рака костей. Сообщается, что церемония прощания с Кристиной пройдёт во дворце Нордейнде.