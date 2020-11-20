Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / В мире

Принцесса Диана погибла из-за рокового интервью? BBC обвинили в трагедии

20 ноября 2020, 08:00  •  95 • В мире
В Великобритании начато новое независимое расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы в августе 1997 года. По мнению некоторых экспертов, истинной причиной смертельной аварии стало печально известное интервью принцессы Уэльской каналу BBC - к этой версии склоняется и её сын, принц Уильям.
Герцог Кембриджский полностью одобрил инициативу о начале новых следственных действий, связанных со скандальным интервью его матери в программе "Панорама" на BBC. Он считает, что только независимое расследование поможет докопаться до истинной причины трагедии, сделавшей его сиротой.
Следствие заинтересовали определённые махинации, которые провернул журналист BBC Мартин Башир, чтобы уговорить леди Ди на интервью. Он предъявил ей некие документы, якобы доказывающие, что в её ближайшем окружении находится предатель, который сливает информацию о ней в СМИ.
Лишь недавно выяснилось, что документы были подделкой - Башир сам признался в этом и извинился перед братом Дианы графом Чарльзом Спенсером.
Канал BBC решил разобраться в ситуации и инициировал собственное расследование, для чего даже нанял бывшего судью Верховного суда Великобритании. Между тем многие близкие друзья принцессы уверены, что, если бы не злосчастное интервью, принцесса не погибла бы в автокатастрофе. Таким образом, Башира считают частично причастным к смерти Дианы.
С гибелью принцессы Уэльской связано немало других неприглядных историй. Так, после автокатастрофы неожиданно развязался язык у её верного дворецкого Пола Баррелла. Он рассказал СМИ немало интимных подробностей из жизни хозяйки. Как пишет "Экспресс газета", мужчина пошёл на это, чтобы не угодить в тюрьму за кражу личных вещей Дианы, принца Чарльза и их сыновей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
20 ноября 2020, 00:40
В Латвии подготовлен закон «О латышских исторических землях»
20 ноября 2020, 00:40
Литва сегодня – в окружении сумасшедших здоровый выглядит душевнобольным
20 ноября 2020, 02:30
"Они никогда не заболевают COVID": Выявлена коронавирусная аномалия у детей
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
14 ноября 2020, 13:35
"Кто потерял авторитет в Закавказье?": Кедми призвал Запад снять сапоги де Голля
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
14 ноября 2020, 00:45
Зе-режим прекращает рядится в овечью шкуру и начинает войну
14 ноября 2020, 02:35
Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.