Принцесса Диана погибла из-за рокового интервью? BBC обвинили в трагедии

Герцог Кембриджский полностью одобрил инициативу о начале новых следственных действий, связанных со скандальным интервью его матери в программе "Панорама" на BBC. Он считает, что только независимое расследование поможет докопаться до истинной причины трагедии, сделавшей его сиротой.

Следствие заинтересовали определённые махинации, которые провернул журналист BBC Мартин Башир, чтобы уговорить леди Ди на интервью. Он предъявил ей некие документы, якобы доказывающие, что в её ближайшем окружении находится предатель, который сливает информацию о ней в СМИ.

Лишь недавно выяснилось, что документы были подделкой - Башир сам признался в этом и извинился перед братом Дианы графом Чарльзом Спенсером.

Канал BBC решил разобраться в ситуации и инициировал собственное расследование, для чего даже нанял бывшего судью Верховного суда Великобритании. Между тем многие близкие друзья принцессы уверены, что, если бы не злосчастное интервью, принцесса не погибла бы в автокатастрофе. Таким образом, Башира считают частично причастным к смерти Дианы.

С гибелью принцессы Уэльской связано немало других неприглядных историй. Так, после автокатастрофы неожиданно развязался язык у её верного дворецкого Пола Баррелла. Он рассказал СМИ немало интимных подробностей из жизни хозяйки. Как пишет "Экспресс газета", мужчина пошёл на это, чтобы не угодить в тюрьму за кражу личных вещей Дианы, принца Чарльза и их сыновей.