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Принца Уильяма сыграет "чужой": Британцы поплатились за Brexit

01 декабря 2020, 16:15  •  41 • В мире
Юного принца Уильяма в сериале "Корона" не сможет сыграть ни один, даже самый талантливый и хоть сто раз похожий на прототип британский актёр. Вместо него возьмут иностранца - такова плата за выход Великобритании из Евросоюза.
Опубликованное на днях в "Твиттере" объявление о кастинге на роль маленького принца Уильяма в сериале Netflix "Корона" произвело немалый скандал в Британии. Дело в том, что в тексте объявления чёрным по белому написано, что на просмотр приглашаются мальчики от 9 до 12 лет только с гражданством ЕС. Обладатели британских паспортов автоматически отсеиваются.
Таким образом, юного принца Уильяма сыграет иностранец - это решение лишь повысило градус кипения в британском обществе, и без того немало возмущённом новым сериалом. Многие считают, что в проекте слишком много выдумки и мало связи с реальностью.
Причина оказалась банальной - деньги. Дело в том, что для получения финансирования и налоговых льгот, а также возможности участия в различных фестивалях и конкурсах создатели сериала должны выполнить ряд требований. К их числу относится и гражданство актёров.
Вот почему актёры-британцы имеют меньше шансов сыграть собственных монархов, чем "пришлые" звёзды.
Напомним, с 1 января 2021 года Соединённое Королевство окончательно перестанет быть членом Европейского союза.

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