Принца Гарри подставил родной брат? Великобритания потрясена открывшимся заговором

Известный английский писатель Найджел Кауторн выпустил в свет новую книгу "Принц Эндрю, Эпштейн и дворец". Главным героем книги стал сын королевы Елизаветы, оказавшийся замешанным в секс-скандал с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Автор утверждает, что именно провальное интервью принца Эндрю в эфире одного из американских телеканалов натолкнуло принца Чарльза и его старшего сына, принца Уильяма, на мысль о постепенном отделении от семьи не только самого Эндрю, но и принца Гарри.

Причиной недовольства Чарльза и Уильяма стала независимость младшего принца, считает Кауторн. Он уверен: то неудачное интервью принца Эндрю Чарльз, объединившись со своим отпрыском, использовал как инструмент решения сразу двух проблем - избавления монаршей семьи от недостойных кандидатов на престол.

По словам Кауторна, именно принц Эндрю случайно проговорился о планах Гарри и Меган сбежать из дворца за границу. Поэтому Виндзоры решили устроить "тихий переворот", чтобы отстранить бунтаря Гарри от власти. Теперь, считает писатель, ни у Гарри, ни у Эндрю нет ни единого шанса восстановить свои позиции.