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Принца Филиппа похоронят на 8-й день: Сценарий церемонии супруг королевы определил ещё при жизни

10 апреля 2021, 21:00  •  45 • В мире
Принца Филиппа похоронят на восьмой день после смерти. Об этом стало известно благодаря случайно опубликованному сообщению. Также стало известно, что сценарий церемонии супруг королевы Великобритании определил ещё при жизни.
Принц Филипп являлся ветераном Королевского флота Великобритании. При жизни он составил указания о своих похоронах. Он попросил военную церемонию, которая должна состояться через восемь дней после смерти.
По данным британских СМИ, герцог Эдингбургский будет упокоен в Виндзоре. Церемонию проведут в часовне Святого Георгия на территории замка. Она пройдёт в узком семейном кругу. Из-за пандемии позовут даже не всех родственников. Предположительно, список участников мероприятия должна определить королева.
Трансляцию прощания с принцем Филиппом доверили вести телерадиовещательной корпорации BBC. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Церемония начнётся с минуты молчания. В качестве катафалка задействуют переделанный джип Land Rover. Распоряжения на счёт автомобиля также успел оставить герцог Эдинбургский.
О дате похорон стало известно благодаря случайно опубликованному сообщению. Один из правительственных сайтов разместил информацию о смерти герцога Эдинбургского 9 апреля. В заметке было указано, что с этой даты начинается национальный траур, который будет длиться восемь дней - до утра похорон.
Позднее сообщение удалили. На сайте появилось указание, что дополнительную информацию опубликуют "в соответствующее время".

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