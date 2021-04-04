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Принца арестовали: Может поставить под удар безопасность партнёра США
04 апреля 2021, 12:50 • 120 • Политика
Сводный брат короля Иордании, бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн подтвердил, что находится под домашним арестом. Об этом он заявил в видео, которое активно распространяется в интернете. Военные в Иордании пояснили, что ему велено прекратить действия, которые могут поставить под удар "безопасность и стабильность" страны. К слову - важного партнёра США.
В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си, принц обвиняет власти Иордании в коррупции и некомпетентности. По словам принца, к нему пришёл начальник генштаба Вооружённых сил Иордании и сообщил, что отныне принцу запрещено покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было.
По словам принца, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях. Он там критиковал руководство страны, в том числе короля Иордании Абдаллу II.
Военные в Иордании ранее отказывались комментировать и подтверждать сообщения о содержании принца под домашним арестом. Военные пояснили, что сводному брату короля велено прекратить действия, которые могут поставить под удар "безопасность и стабильность" страны. К слову, Иордания является важным партнёром США.
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