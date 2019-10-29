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Принц Уильям за границей заключил с будущей женой негласное личное соглашение

29 октября 2019, 06:39  •  43 • В мире
Раскрыты подробности брачного контракта принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Как стало известно из книги Кэти Николь "Кейт: будущая королева", еще не будучи женатыми, влюбленные за границей заключили неофициальное соглашение о будущей совместной жизни.
Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон задолго до брака заключили соглашение о будущей совместной жизни. Как пишет на страницах своей книги "Кейт: будущая королева" ее автор Кэти Николь, на Сейшельских островах влюбленные обсудили, как планируют выстраивать свою жизнь в браке.
По информации писательницы, обсуждение случилось после краткосрочного разрыва их отношений.
Спустя два года общения пара на некоторое время рассталась, но принц Уильям не захотел терять свою возлюбленную и попытался наладить отношения поездкой на Сейшелы, передают "Дни.ру".
Во время отдыха молодые обсудили их взаимоотношения и условились о том, какой будет их совместная жизнь. В частности, отмечается в книге, влюбленные договорились, что будут совместно решать возникающие проблемы, а также родят в браке троих детей.
Кроме того, пишет Express, принц Уильям выполнил свое обещание жениться на Кейт Миддлтон.
Венчание состоялось через четыре года после договоренности, заключенной на острове, 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

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