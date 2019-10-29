Принц Уильям за границей заключил с будущей женой негласное личное соглашение

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон задолго до брака заключили соглашение о будущей совместной жизни. Как пишет на страницах своей книги "Кейт: будущая королева" ее автор Кэти Николь, на Сейшельских островах влюбленные обсудили, как планируют выстраивать свою жизнь в браке.

По информации писательницы, обсуждение случилось после краткосрочного разрыва их отношений.

Спустя два года общения пара на некоторое время рассталась, но принц Уильям не захотел терять свою возлюбленную и попытался наладить отношения поездкой на Сейшелы, передают "Дни.ру".

Во время отдыха молодые обсудили их взаимоотношения и условились о том, какой будет их совместная жизнь. В частности, отмечается в книге, влюбленные договорились, что будут совместно решать возникающие проблемы, а также родят в браке троих детей.

Кроме того, пишет Express, принц Уильям выполнил свое обещание жениться на Кейт Миддлтон.

Венчание состоялось через четыре года после договоренности, заключенной на острове, 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.