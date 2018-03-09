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Принц Уильям отказался от поездки на ЧМ-2018 в Россию из-за страха перед отравлением — Daily Mail

09 марта 2018, 08:24  •  98 • Политика
Британское СМИ утверждает, что специалисты по безопасности убедили члена королевской семьи Великобритании отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию после отравления перебежчика Сергея Скрипаля.
Британский таблоид Daily Mail сообщает, что принц Ульям решил отказаться от поездки на чемпионат мира 2018 года по футболу в России. По данным издания, после инцидента с российским перебежчиком Сергем Скрипалем специалисты, отвечающие за безопасность британской королевской семьи, убедили старшего сына принца Чарльза и покойной принцессы Дианы в том, что на ЧМ-2018 он сам может быть отравлен.
Daily Mail напоминает своим читателем, что принц Ульям является президентом Футбольной ассоциации Великобритании. Потому он очень часто присутствует на различных спортивных мероприятиях вместе со своим братом Гарри с тем, чтобы поддержать британских футболистов.
Также издание отмечает, что накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если следствие по делу Скрипаля докажет факт причастности к попытке его отравления российских спецслужб, высокопоставленные политические и общественные лица Соединенного Королевства должны будут бойкотировать ЧМ-2018. В любом случае, о персональном бойкоте чемпионата мира в России со стороны принца Уильяма таблоид пока может говорить лишь в сослагательном наклонении.
Как отмечается в статье Daily Mail, пока официальные представители Букингемского дворца отказываются отвечать на какие-либо вопросы касательно планов членов королевской семьи в связи с ЧМ-2018.

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