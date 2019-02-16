Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под нажимом США - к непредсказуемым последствиям: Европу призвали "включить...
"Инструмент мягкой силы": Французская разведка решила присмотреться к ...
Халеп и Мертенс вышли в финал престижного теннисного турнира в Дохе
Додона опять хотят «сместить на пять минут», чтобы отозвать молдавского посла из...
Главная / Политика

Принц Уэльский на Острове свободы: Наследник Британского престола совершит исторический визит на Кубу

16 февраля 2019, 09:09  •  92 • Политика
Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла планируют в марте текущего года посетить Кубу. Принц и герцогиня станут первыми членами королевской семьи Великобритании, которые почтят своим визитом островное государство.
Визит на Кубу запланирован в рамках так называемого Карибского тура принца Чарльза. Он продлится с 17 по 29 марта.
В ходе данной серии поездок наследный принц и его супруга также посетят такие островные государства региона, как Невис и Гренада, Сент-Люсия, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Китс.
На Острове свободы принц Чарльз и герцогиня Камилла пробудут с 24 по 27 марта. В программу их визита входит посещение британского посольства, встреча с молодыми кубинскими бизнесменами, посещение звукозаписывающей студии и приём у посла Соединённого Королевства. Также члены королевской семьи встретятся с группой местных автолюбителей - владельцев британских машин классических марок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


92
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 23:24
"Я впервые об этом слышу": Болгарский бизнесмен удивился своей причастности к делу Скрипалей
15 февраля 2019, 23:24
Путина ввели в курс дела о задержаниях верхушки Baring Vostok - Песков
16 февраля 2019, 05:54
Пенс сравнил Иран с европейскими нацистами - СМИ
Загрузка...
15 февраля 2019, 23:24
Трамп обещал "хорошие новости" по ИГИЛ в течение 24 часов
15 февраля 2019, 13:39
"Мы видели смерть. Но и жизнь": В годовщину вывода войск Лев Лещенко напомнил о замалчиваемой стороне афганской войны
15 февраля 2019, 23:24
Бывший вице-спикер Госдумы умер после тяжелого онкологического заболевания
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
09 февраля 2019, 17:54
Россия и Турция начинают войну в Идлибе
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.