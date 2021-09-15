Принц Гарри с Меган Маркл попали в кумиры года по версии Time

Американский журнал отнёс в эту же категорию и попавшего в список ста влиятельных людей года заключённого Алексея Навального.

Американский журнал Time представил список ста влиятельных людей этого года. Перечень приведён по нескольким категориям: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".

Единственным участником списка из России оказался заключённый Алексей Навальный. Его имя внесли в категорию "Кумиры" наряду с певицей Бритни Спирс, теннисисткой Наоми Осакой и четой - принцем Гарри и Меган Маркл.

"Лидерами" по версии Time в этом году стали глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, а также и. о. заместителя главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар.

Там же оказались имена прошлого и нынешнего президентов США, главы КНР и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Time счёл "титанами" этого года главу Apple Тима Кука, самую титулованную легкоатлетку США Эллисон Феликс и других.

В категорию "Новаторов" попали певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп.

Основатель компании SpaceX Илон Маск попал в категорию "Изобретатели".