Принц Гарри рассказал о будущем сына Арчи: Малышу уже выбрали вид спорта

В онлайн-интервью британскому таблоиду Evening Standard бывшие герцоги Сассекские признались, что у них уже есть видение того, кем станет маленький Арчи. Оказывается, юному Сассексу прочат карьеру регбиста - этот вид спорта очень нравится самому Гарри.

Когда-то принц сам играл в любительской команде, а теперь хочет, чтобы его способности и страсть к игре передались сыну. Гарри признался, что очень хотел бы посетить в следующем году чемпионат мира по регби, который должен пройти в 2021 году в Британии.

Но Гарри и Меган в любом случае собираются в Лондон перед Новым годом. Сассексы пояснили, что отмечать Рождество в кругу родных - давняя семейная традиция королевской семьи, и принцу не хотелось бы нарушать её, несмотря на все трения с близкими из-за переезда в США.