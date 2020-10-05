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Принц Гарри рассказал о будущем сына Арчи: Малышу уже выбрали вид спорта

05 октября 2020, 18:10  •  34 • В мире
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотели бы, чтобы их сын Арчи стал профессиональным спортсменом. Пара призналась, что уже выбрала вид спорта для полуторагодовалого малыша, и это не футбол и даже не гольф.
В онлайн-интервью британскому таблоиду Evening Standard бывшие герцоги Сассекские признались, что у них уже есть видение того, кем станет маленький Арчи. Оказывается, юному Сассексу прочат карьеру регбиста - этот вид спорта очень нравится самому Гарри.
Когда-то принц сам играл в любительской команде, а теперь хочет, чтобы его способности и страсть к игре передались сыну. Гарри признался, что очень хотел бы посетить в следующем году чемпионат мира по регби, который должен пройти в 2021 году в Британии.
Но Гарри и Меган в любом случае собираются в Лондон перед Новым годом. Сассексы пояснили, что отмечать Рождество в кругу родных - давняя семейная традиция королевской семьи, и принцу не хотелось бы нарушать её, несмотря на все трения с близкими из-за переезда в США.

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