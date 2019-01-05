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Принц Гарри поможет Лондону отразить "российскую агрессию" на учениях в Норвегии
05 января 2019, 12:09 • 110 • Политика
Принц Гарри примет участие в учениях по отражению "российской агрессии" в Норвегии, куда Лондон перебросит тысячу солдат.
Британский принц Гарри планирует принять участие в военных учениях в Норвегии, в рамках которых будут отрабатываться действия по отражению "российской агрессии". Такими данными поделились СМИ Соединенного Королевства.
Согласно предварительным данным, Лондон не намерен официально сообщать о визите члена королевской семьи, однако информация утекла к журналистам. Как передает Daily Mirror, военные учения являются ответом на продолжающуюся "агрессию" со стороны Москвы и будут самыми масштабными за последние 20 лет по отражению "вторжения Российской Федерации".
В маневрах примут участие порядка восьми тысяч человек, причем Великобритания уже перебросила в Норвегию первых солдат (всего в мероприятии задействуют около тысячи британцев). Непосредственно принц Гарри намерен полностью "погрузиться в учения".
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