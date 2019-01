Принц Гарри поможет Лондону отразить "российскую агрессию" на учениях в Норвегии

Британский принц Гарри планирует принять участие в военных учениях в Норвегии, в рамках которых будут отрабатываться действия по отражению "российской агрессии". Такими данными поделились СМИ Соединенного Королевства.

Согласно предварительным данным, Лондон не намерен официально сообщать о визите члена королевской семьи, однако информация утекла к журналистам. Как передает Daily Mirror, военные учения являются ответом на продолжающуюся "агрессию" со стороны Москвы и будут самыми масштабными за последние 20 лет по отражению "вторжения Российской Федерации".

В маневрах примут участие порядка восьми тысяч человек, причем Великобритания уже перебросила в Норвегию первых солдат (всего в мероприятии задействуют около тысячи британцев). Непосредственно принц Гарри намерен полностью "погрузиться в учения".

Prince Harry to join thousand elite commandos for huge wargames in Norway https://t.co/881M8JQp3b