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Принц Гарри намерен проститься с дедом и поддержать бабушку, но: Британцы поделились сомнениями

09 апреля 2021, 22:05  •  68 • В мире
Британские СМИ поделились сомнениями, посетят ли герцог Сассекский и его супруга похороны принца Филиппа. Принц Гарри намерен проститься с дедом и поддержать бабушку, но есть ряд сложных обстоятельств.
Издание Daily Mail со ссылкой на собственные источники сообщило, что принц Гарри собирается прилететь в Великобританию. Герцог Сассекский хочет проститься с дедом и поддержать бабушку, но, вероятнее всего, он прибудет один.
Его супруга Меган Маркл беременна. Врачи вряд ли одобрят длительный перелёт и тяжёлую с эмоциональной точки зрения прощальную церемонию. Кроме того, в США и Великобритании по-прежнему непростая эпидемиологическая ситуация.
Букингемский дворец пока официально не подтвердил, прибудет ли принц Гарри на похороны деда. Сразу же после известия о смерти принца Филиппа британские СМИ припомнили, что не так давно герцог Сассекский отказался вести семейные дела, переехал с женой в США, а потом был скандал после интервью Опре Уинфри.
По действующим сейчас правилам, после прилёта внук королевы Великобритании должен в течение пяти дней находиться на карантине, поэтому его посещение траурных мероприятий под большим вопросом.
В июне принцу Филиппу могло бы исполниться 100 лет. Он умер утром 9 апреля. С середины февраля до середины марта герцог Эдинбургский был в больнице. Ему сделали операцию на сердце.
Елизавета II в трауре. Носить чёрные и тёмные одежды королева и члены её семьи будут в течение месяца. Согласно традициям, траурных цветов в костюмах все британцы должны придерживаться 10 дней.
Государственных похорон принца Филиппа решили не организовывать из-за пандемии. Погребение состоится в Виндзоре.

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