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Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях

13 января 2020, 11:54  •  99 • Аналитика
© AP Photo / PA/Dominic Lipinski
Принц Гарри с женой Меган Маркл. Архивное фото
По информации британских СМИ, сегодня в одном из фамильных имений пройдет совещание, созванное королевой в связи с решением герцога и герцогини Сассекских (то бишь принца Гарри и его супруги Меган Маркл) отказаться от положенных им по статусу финансовых привилегий и проводить больше времени за океаном.
Крупные и мини-скандалы вокруг британского монаршего семейства привычны. Буквально в ноябре сын Елизаветы II принц Эндрю был вынужден временно отказаться от исполнения официальных обязанностей из-за дружбы с сутенером-педофилом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в американской тюрьме.
Однако нынешняя история с Гарри и Меган выделяется в этом ряду — хотя бы потому, что она вышла далеко за рамки внутрибританских дел и интереса узкого круга любопытствующих. Не остался в стороне и Дональд Трамп, прокомментировавший решение Сассексов весьма неодобрительно.
Из России вся эта королевская тема (как в Великобритании, так и в целом в Европе) зачастую видится странным анахронизмом, когда за счет налогоплательщиков сохраняется бесполезный и ничего не решающий, но весьма дорогостоящий институт монархии.
Это не вполне справедливо.
Фактически современные королевские дома существуют благодаря взаимовыгодному партнерству с обществом. Да, страна содержит — и щедро — кучу "бездельников", исполняющих по преимуществу представительские и церемониальные функции. Однако от этого есть не только косвенная польза (в частности, в виде привлечения общественного внимания к острым проблемам, когда член монаршей семьи является патроном соответствующей благотворительной организации), но и прямая финансовая. Например, по подсчетам экономистов, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году принесла британской экономике (покупка практически всем миром прав на трансляцию, продажи сувенирной продукции, всплеск туризма и так далее) около 620 миллионов фунтов, а рождение их первенца — принца Джорджа — до 250 миллионов.
Но принадлежность к британской королевской семье имеет и довольно неприятные стороны. Одна из главных — очень жесткая регламентация практически любого аспекта жизни: чем заниматься, что говорить и даже что носить. Любимейшая тема таблоидов — многочисленные ограничения для женщин: запрет на яркий маникюр, короткие юбки, публичное появление с голыми ногами (чулки или колготки обязательны) и многое другое.
В сочетании с пристрастным вниманием публики и СМИ, выискивающих любой повод для критики, это создает откровенно тяжелую и токсичную среду, которую способны выдержать далеко не все.
Это коснулось и Меган Маркл, о которой британская пресса регулярно писала негативно: про систематическое нарушение ею принятых правил, про тяжелый характер, на что якобы жаловались служащие, и так далее. Эксперты спекулируют, что американская актриса, ставшая герцогиней, рассчитывала на куда более дружественное и позитивное отношение к себе, что и стало в итоге главной причиной ее с мужем решения изменить жизнь.
Впрочем, выдвигаются и более экзотические версии. The New York Times опубликовала колонку, автор которой винит во всем расизм британского общества и СМИ, не принявших Маркл из-за ее смешанной крови и организовавших травлю.
Как бы то ни было, отказ от официального статуса члена королевского дома является не очень частым, но в общем вполне обыденным делом. Такой выбор за своих детей при их рождении сделала и дочь Елизаветы II — принцесса Анна. Как следствие, у тех нет ни титулов, ни государственного финансирования, но и никаких формальных обязательств перед короной. Это привело к тому, что старшая внучка королевы Зара Тиндолл (до замужества Филлипс), будучи известной наездницей и даже серебряным призером Олимпийских игр, имеет в своей биографии съемки в коммерческой рекламе. Разумеется, ни один из ее кузенов-принцев, находящихся на государственном содержании, себе такого позволить не может.
Именно в этих обстоятельствах коренятся причины, по которым демарш Гарри и Меган вызвал возмущение в Британии и по большей части неодобрительное отношение в мире.
Во-первых, из-за своей подчеркнутой скандальности, когда в этом не было необходимости, — объявление сделано через социальную сеть и без предварительного согласования с семьей, что стало для нее шоком.
А во-вторых, из-за своей двусмысленности — герцог и герцогиня Сассекские заявили об отказе от финансовых привилегий. Но не от титулов.
Понятно, что у Гарри и Меган в любом случае не будет проблем со средствами на жизнь и с финансово привлекательными предложениями. По сведениям СМИ, герцогиня уже заключила контракт с компанией Disney на озвучку мультфильмов.
Однако то, как принц и актриса ставят вопрос, дает понять, что они хотят избавиться от всех тягот, обязательств и ограничений для членов королевской семьи, но сохранить максимум привилегий Виндзоров, включая герцогские титулы.
Ничего удивительного, что подобная попытка усидеть на двух стульях не вызывает к ним особых симпатий ни в Британии, ни за рубежом.

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