Принц Гарри и Меган Маркл демонстративно вернули королеве роскошный подарок

Подаренный королевой принцу Гарри на его свадьбу Фрогмор-коттедж, в котором за счёт британской казны был сделан дорогостоящий ремонт, наследнику короны больше не нужен. Гарри и Меган решили отказаться от особняка, чтобы избавиться от долгов. Дело в том, что при переезде в США они обязались постепенно компенсировать расходы на ремонт.

Теперь у четы герцогов Сассекских есть свой особняк в американской Санта-Барбаре - по слухам, купить коттедж в элитном районе им помог принц Чарльз. Кроме того, у супругов наконец появилась работа на телевидении, а значит, они смогут почувствовать себя самостоятельными.

По информации "Экспресс газеты", Меган Маркл после возвращения к работе даже начала лелеять честолюбивые мечты о премии "Оскар".

Как отреагировала королева Великобритании на очередную выходку блудного внука, пока не сообщается.