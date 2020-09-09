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Принц Гарри и Меган Маркл демонстративно вернули королеве роскошный подарок
09 сентября 2020, 15:10 • 128 • В мире
После заключения контракта со стриминговым сервисом Netflix и покупки особняка принц Гарри и Меган Маркл решили демонстративно отказаться от роскошного подарка королевы Елизаветы - дворца в Великобритании.
Подаренный королевой принцу Гарри на его свадьбу Фрогмор-коттедж, в котором за счёт британской казны был сделан дорогостоящий ремонт, наследнику короны больше не нужен. Гарри и Меган решили отказаться от особняка, чтобы избавиться от долгов. Дело в том, что при переезде в США они обязались постепенно компенсировать расходы на ремонт.
Теперь у четы герцогов Сассекских есть свой особняк в американской Санта-Барбаре - по слухам, купить коттедж в элитном районе им помог принц Чарльз. Кроме того, у супругов наконец появилась работа на телевидении, а значит, они смогут почувствовать себя самостоятельными.
По информации "Экспресс газеты", Меган Маркл после возвращения к работе даже начала лелеять честолюбивые мечты о премии "Оскар".
Как отреагировала королева Великобритании на очередную выходку блудного внука, пока не сообщается.
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