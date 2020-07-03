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Принц Дании обошёл принца Брунея: Составлен список самых желанных холостяков мира
03 июля 2020, 21:00 • 82 • В мире
Журналисты составили список самых завидных и желанных женихов мира. В него попали и королевские особы, причём датский принц Николай, ведущий скромную жизнь, обошёл богатого наследника короля Брунея.
Они богаты, знамениты и свободны, так что у незамужних девушек есть шанс не только удачно выйти замуж, но и породниться с королями: журналисты Nation News назвали имена принцев, которые пока не связали себя узами брака.
Первенство досталось принцу Дании Николаю: он самый молодой из списка, ему всего 20 лет. Несмотря на принадлежность к короне, Николай живёт обычной жизнью, и не во дворце, а в простой квартире. С родом занятий и профессией юноша пока не определился, но известно, что Николай увлекается рэпом, а в свободное время любит рисовать, ну и развлекаться, конечно.
Симпатичный принц Артур, троюродный брат Уильяма и Гарри, на отсутствие поклонниц пожаловаться не может. Ему 21 год и он, чисто теоретически, является претендентом на королевский престол - правда, его номер в очереди 23-й. Но молодой человек не унывает и посвящает себя благотворительности и учёбе на факультете искусств Эдинбургского университета.
Ещё одному принцу уже 47, но он пока ещё ходит в холостяках. Речь об итальянском принце Лоренцо Боргезе, спортсмене и бизнесмене. Мужчина никак не может найти любовь своей жизни - он искал её даже на шоу "Холостяк", но пока безуспешно. Лоренцо не раз говорил, что хочет взять в жёны русскую, так что не стоит терять ни минуты!
А 25-летнего принца Брунея Абдула Матина считают самым завидным женихом Азии. Неудивительно: состояние его отца перевалило за 20 миллиардов долларов. В копилке увлечений этого красавчика - лёгкая атлетика и тайский бокс.
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