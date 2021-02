Принц Чарльз и Великая перезагрузка

«Необходимо захватить воображение и волю человечества»

«Великая перезагрузка» – это, конечно, не частная инициатива швейцарского профессора Клауса Шваба. Готовится перекройка миропорядка основательно.

В декабре 2020 года в Нью-Йорке проходила встреча главы Коалиции за инклюзивный капитализм Линн де Ротшильд с папой римским Франциском. На встрече было достигнуто соглашение о совместной борьбе клана Ротшильдов и Ватикана за инклюзивный капитализм. Учреждён Совет по инклюзивному капитализму с участием Ватикана (The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican). Папа выступает чем-то вроде знамени этого движения.

Есть ещё одно знамя и у этого человека много титулов. Это Его королевское высочество принц Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский (His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales), фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании, наследник британского престола.

Принц Чарльз родился в 1948 году. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Ходят слухи, что в 2021 году наконец-то Елизавета II уступит королевский трон принцу Чарльзу.

Отец нашего героя 99-летний принц Филипп многие десятилетия увлечён вопросами защиты дикой природы, предотвращения экологического кризиса и борьбы с потеплением климата на планете. Он один из основателей (1961) Всемирного фонда дикой природы (WWF). С 1981 по 1996 гг. возглавлял WWF, а в 2011 году руководство этим фондом было передано принцу Чарльзу.

Как я уже писал, WWF и многие другие «зелёные» организации являются прикрытием, которое используется глобальной элитой для решения задач, далёких от охраны окружающей среды. WWF практически реализует рекомендации, разрабатываемые Римским клубом, тесно взаимодействует с МВФ, Всемирным банком, ЮНЕП (Программой ООН по окружающей среде), ЮНЕСКО (программа «Человек и биосфера»), Фондом Сороса, Фондом Макартуров, Фондом Хьюлеттов и т. п. WWF – своеобразный штаб, который руководит армией «экологических партизан» в разных странах. «Партизаны» действуют под флагами таких организаций, как «Друзья Земли», «Хранители радуги», «Гринпис», «Первый Мир», «Интернационал Выживания» и проч. При этом «дело охраны дикой природы» находится в руках членов монарших семейств (принцы, наследники престолов), древних аристократических родов, а также руководителей транснациональных корпораций.

В 1986 году принц Филипп написал книгу «Если бы я был животным», где заявил, что хотел бы организовать Животный интернационал против людей и бороться за права животных (прямо по повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор»!). Продолжая своё «духовное совершенствование», отец принца Чарльза поведал, что в случае реинкарнации после смерти он хотел бы вернуться на Землю в виде… самого смертельного вируса с тем, чтобы уничтожить как можно больше людей. Эдакий экологический каннибализм XXI века! Наверняка принц Филипп очень рад тому, что в мире появился вирус COVID-19.

Оказал принц Филипп влияние и на на своего сына. Принц Чарльз заболел проблемами защиты дикой природы, охраны окружающей среды и борьбы с климатической катастрофой. Не так давно он заявил, что в мире есть вещи посерьёзнее, чем COVID-19 и даже ядерная война. Оказывается, это глобальное потепление. И хотя теория «парникового эффекта» (потепления атмосферы Земли в результате сжигания ископаемого топлива и выбросов углекислого газа) является ложной, принц Чарльз продолжает стращать человечество климатическим апокалипсисом. Он патронирует около 350 организаций – фондов, обществ, клубов и др. Принца Чарльза везде приглашают что-то открыть, в чём-то поучаствовать, что-то возглавить, но я хочу остановиться на его сотрудничестве с Клаусом Швабом.

В январе 2020 года на саммите Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе принц Чарльз был в центре внимания. Его выступление на форуме было оформлено как встреча с 17-летней Гретой Тунберг. Принц вещал в своей обычной манере: «…изменение климата и разрушительная утрата биоразнообразия – величайшие угрозы, с которыми человечество когда-либо сталкивалось. Хотим ли мы войти в историю как люди, которые ничего не делали, чтобы вернуть мир? Мы должны действовать, и время действовать – сейчас». Конкретно Чарльз предлагал ввести углеродные налоги, перевести авиацию и другие виды транспорта на водородное топливо и т. п.

Ещё более резонансным было его выступление на площадке ВЭФ в июне 2020 года (в режиме онлайн). Уже повсюду говорили о «пандемии» коронавируса, были введены ограничения на экономическую деятельность. Мир погружался в вирусно-экономический кризис. Открывая саммит ВЭФ, принц Чарльз упомянул о плане «Великой перезагрузки» (The Great Reset). А после принца стали выступать другие VIP-персоны: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш (António Guterres); исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva); генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Берроу (Sharan Burrow); президент Microsoft Брэдфорд Л. Смит (Bradford L. Smith); генеральный директор Mastercard Аджай С. Банга (Ajay S. Banga); генеральный директор British Petroleum Бернард Луни (Bernard Looney).

В тот же день, 3 июня 2020 года, на сайте ВЭФ была открыта страничка The Great Reset. На ней были размещены выступления британского принца и других участников виртуального саммита.

Излагая своё понимание «Великой перезагрузки», Чарльз сделал акцент на следующих пяти моментах.

Во-первых, политикам и бизнесу следует оказать влияние на общественное сознание, «необходимо захватить воображение и волю человечества».

Во-вторых, следует «выйти на новую траекторию устойчивой занятости».

В-третьих, надо добиваться такой перестройки экономики, чтобы выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов («декарбонизация»).

В-четвёртых, необходимо придать дополнительный импульс развитию науки и техники.

В-пятых, надо обеспечить устойчивое наращивание инвестиций и особый приоритет должны получить инвестиции в «зелёную» экономику.

«Если есть один важный урок, который можно извлечь из этого кризиса, – это то, что мы должны поставить природу в центр всей деятельности. У нас просто больше нет времени на разговоры», – объяснил необходимость «Великой перезагрузки» принц Чарльз.

10-11 января 2021 года проходил очередной ежегодный саммит One Planet (он стал проводиться после Парижской конференции по климату 2015 года). Командовал парадом на этом саммите опять-таки принц Чарльз. Он выдвинул инициативу под названием Terra Carta (Хартия Земли). Она представляет собой план мероприятий до 2030 года, нацеленных на обеспечение устойчивого развития. Инициатива выдвинута в рамках более широкого проекта «Инициатива по обеспечению устойчивости рынков» (Sustainable Markets Initiative), объявленного принцем в Давосе в январе 2020 года.

Проект Terra Carta является очень конкретным и очень финансовым. Принц объявил сбор денег в размере 10 миллиардов долларов для финансирования мероприятий по охране окружающей среды. Это попытка члена королевской семьи создать объединение сверхкрупного бизнеса под красивым флагом. Он идёт по следам госпожи Линн де Ротшильд, создавшей несколько лет назад Партнёрство за инклюзивный капитализм, куда вошли многие ТНК, банки и фонды (33 участника с совокупными активами под управлением в 10,5 трлн. долл. и рыночной капитализацией 2,1 трлн. долл.). Принц Чарльз делает пока в этом направлении первые шаги. На начало февраля ему удалось собрать 25 бизнес-организаций. Среди них такие гиганты, как крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock, транснациональные банки Bank of America и HSBC. И наследник британского престола не ограничится ролью свадебного генерала. Нацелившись на то, чтобы «захватить воображение и волю человечества», он будет претендовать на роль вождя в глобальном проекте «Великой перезагрузки».