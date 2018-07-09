«Приносим извинения России»: Вукоевич исключён из делегации сборной Хорватии после скандала с роликом «Слава Украине!»

Хорватский футбольный союз (HNS) исключил из состава делегации сборной страны по футболу Огнена Вукоевича, который после победы над Россией в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 записал вместе с защитником Домагоем Видой ролик со словами «Слава Украине». Также HNS официально извинился перед «российской общественностью» за поведение игроков. Ранее ФИФА вынесла Виде предупреждение.

«Посыл видео получился двусмысленным»

Первый за 20 лет выход сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира по футболу стал настоящим праздником для страны. Однако он оказался омрачён необдуманным поступком защитника «шашечных» Домагоя Виды и бывшего футболиста команды Огнена Вукоевича. После победы над Россией они выложили в социальные сети ролик со словами «Слава Украине».

Объяснение такому поведению спортсменов кроется на поверхности. Оба в разные годы выступали за киевское «Динамо».

Однако действия футболистов не оценили ни в России, ни на родине. Хорватский футбольный союз принёс «российской общественности» официальные извинения за поведение игроков.

«Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Огнен Вукоевич и Домагой Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий», — говорится в заявлении союза.

Санкциям со стороны футбольного союза подвергся Вукоевич, входивший в состав хорватской делегации в России. Экс-футболист киевского «Динамо» отстранён от дальнейшего участия в чемпионате мира. Вида санкций от национальной федерации избежал.

Ранее и ФИФА не стала применять к Виде жёстких санкций, ограничившись предупреждением, хотя сообщалось о том, что в худшем случае футболиста могут дисквалифицировать на два матча и оштрафовать. Сам Вида заявил, что с уважением относится к русскому народу и не хотел никого оскорбить.

«Это была просто шутка для моих друзей с Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», — заверил игрок.

В Хорватском футбольном союзе также подчеркнули, что высказывания Виды не носили политического характера.

«Вышеупомянутые высказывания были всего лишь ответом на многочисленные сообщения со словами поддержки, полученные Домагоем с Украины во время ЧМ-2018, учитывая тот вклад, который внесли Вида и Вукоевич, когда выступали за киевское «Динамо». Тем не менее Хорватский футбольный союз попросил Виду, Вукоевича и всех остальных членов команды воздержаться от любых сообщений, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические», — говорится в заявлении.

«Прошли по краю»

Хорватские СМИ также раскритиковали Виду и Вукоевича. Например, портал Sportarena назвал произошедшее «прямой провокацией».

«Россия и Украина находятся не в лучших отношениях, и это сообщение рассматривается как политическая провокация», — пишет издание.

Автор напомнил, что на этом чемпионате мира уже произошла похожая история, когда выступающие за сборную Швейцарии этнические косовские албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака отмечали забитые мячи в ворота Сербии скрещёнными руками. Многие увидели в их жесте отсылку к орлу, изображённому на флаге Албании. В результате ФИФА приняла решение оштрафовать футболистов.

«Будем надеяться, что в ФИФА отнесутся к хорватам, как и к швейцарцам, и не наложат на Виду серьёзных санкций. В противном случае он может пропустить матч с Англией», — отметили в издании.

А в Dnevno заявили, что Вида и Вукоевич «прошли по краю», поскольку их высказывания носили «оскорбительный характер» для России.

Наконец, в Index отметили, что Вида подвергся на родине серьёзной критике, поскольку своим необдуманным поведением мог подставить сборную.

«Из-за напряжённой политической ситуации между Россией и Украиной такое поведение в стране, принимающей чемпионат мира, могло быть расценено как провокация», — подчёркивает автор заметки.

«Это личная глупость двух футболистов»

В России поступок Виды и Вукоевича вызвал удивление и возмущение. Так, политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак призвал наказать Виду.

«Это более чем странно — прийти к гостям на хороший праздник и устроить какое-то непотребство. Любые нормальные и воспитанные люди осудят такое. Касаемо выходки — это была просто глупость. Но она возникла не на пустом месте, можно посмотреть биографию игрока и где он играл. За такие вещи нужно наказывать. Если он не понимает правила хорошего тона и не знает, как себя вести в приличном обществе, то не надо его в такое общество пускать. Либо раз и навсегда объяснить очень хорошо правила того, что можно и что нельзя делать и говорить», — заявил Синельников-Оришак в интервью RT.

А член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов отметил, что на крупных соревнованиях подобные политические высказывания просто недопустимы.

«Я всё время говорил, что спорт должен быть вне политики. Чемпионат мира по футболу проводится в России, и все политические разногласия надо оставлять за скобками.

Можно обратить внимание на то, что на трибунах сидели президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и председатель нашего правительства Дмитрий Медведев и жали друг другу руки.

Когда проводятся соревнования такого уровня, политические заявления, особенно от спортсменов, недопустимы. Футболисты должны брать пример со своего президента. Политическое мнение надо высказывать на дебатах, а не в ходе спортивного мероприятия», — подчеркнул Власов.

Наконец, бывший пресс-атташе РФС Андрей Малосолов списал произошедшее на «личную глупость» двух футболистов.

«Я думаю, что подобного рода высказывания — личная инициатива хорватских футболистов. Проблема в том, что один из них выступал в первенстве Украины пять лет, другой семь. Эти ребята пропитаны атмосферой русофобии.

На самом деле за всю историю игр между Хорватией и Россией подобных политических акций никогда не было. Даже в этой игре хорваты, которые отличаются жёстким стилем, играли достойно, после матча Модрич обнимался с нашими игроками.

Никто не ожидал такого подловатого окончания. Это личная глупость двух футболистов. Оставим это на их совести, но своей выходкой, которую осудили и СМИ, и футболисты, спортсмены отвадили от себя российских болельщиков», — заявил Малосолов.

«Шутка для моих друзей с Украины»

На Украине поступку Виды и Вукоевича дали совсем иную оценку. Фанаты киевского «Динамо», за который ранее выступали оба футболиста, во время товарищеского матча со швейцарским «Люцерном» вывесили на трибуне баннер с надписью: «Hvala, Domagoj» («Спасибо, Домагой»).

А Федерация футбола Украины даже оперативно отправила в ФИФА и УЕФА специальные письма с просьбой не наказывать Виду слишком строго.

«За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к её гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к её гражданам!» — написал президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.