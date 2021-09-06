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«Принимают участие во всех крупных учениях»: Минобороны сообщило о намерении нарастить численность резервистов

06 сентября 2021, 14:55  •  133 • В России
Минобороны РФ сообщило о намерении увеличить численность резервистов в России. В ведомстве напомнили, что впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки вооружённых сил в 2016 году. Подразделения, укомплектованные резервистами, ежегодно принимают участие во всех крупных учениях, проводимых на территории России, подчеркнули в министерстве.
 
РИА Новости © Пресс-служба Минобороны РФ
 

Минобороны РФ сообщило о намерении увеличить численность резервистов в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью.

«Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооружённых сил Российской Федерации с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что подготовка резервистов проводилась в ходе ежемесячных тренировочных занятий. В настоящее время они выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, где «совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину».

В начале августа начальник организационно-мобилизационного управления ЮВО полковник Константин Запатоцкий сообщал, что в Южном военном округе до конца августа планируется создать боевой армейский резервный состав из 38 тыс. человек. Ранее, по его словам, в ЮВО содержался мобилизационный людской резерв в составе около 400 человек. 

«К концу августа мы должны отобрать необходимое количество резервистов и заключить контракты», — цитирует его Интерфакс.

Среди задач резервистов, отметил Запатоцкий, будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий. Он также рассказал, что в округе готовится база для размещения резервистов, где будут проводиться занятия по теоретическим дисциплинам, а также практическая подготовка.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов также было поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

  • РИА Новости

До этого сборы для пребывающих в запасе россиян проходили в июне 2020 года. Тогда они были организованы в Вооружённых силах России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Предложение о создании научно-промышленных центров

Глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью РБК рассказал о планах строительства научно-промышленных центров в Сибири.

«Сегодня речь идёт о создании в Центральной и Восточной Сибири промышленных и экономических центров, которые будут профилированы в зависимости от имеющихся в этих районах энергетических, транспортных и ресурсных мощностей с одновременным благоустройством существующих населённых пунктов и строительством новых агломераций для проживания там людей», — сказал Шойгу.

В частности, министр отметил, что между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». По его словам, такие решения будут способствовать выполнению программ освоения ресурсной базы и развитию транспортных сетей.

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — заметил Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, правительство РФ подготовит предложения по реализации программы экономического развития Сибири осенью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что предложение Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири понравилось Владимиру Путину. 

«Президент Путин прямо сказал, что, конечно, такая инициатива Шойгу ему импонирует. Он прямо заявил о своей поддержке и сказал, что вместе с тем, конечно, это задумка амбициозная, крупная, поэтому надо её очень тщательно, скрупулёзно обговаривать и готовить. Процесс начнётся», —  добавил он.

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