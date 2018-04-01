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«Принимаю область в очень тяжёлый момент»: врио главы Кузбасса назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв
01 апреля 2018, 15:09 • 117 • В России
В связи с досрочной отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сам чиновник уже пообещал наказать всех виновных в трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Политологи называют Цивилёва «компромиссной фигурой для элиты и народа» и отмечают, что у него есть все шансы стать губернатором Кузбасса на предстоящих выборах.
Сергей Цивилёв с участниками стихийного митинга у здания администрации в Кемерове © Александр Кряжев / РИА Новости
Вице-губернатор Сергей Цивилёв занял пост временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Кремля. Он был назначен указом президента России Владимира Путина в связи с досрочной отставкой Амана Тулеева.
«Назначить Цивилёва Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в указе.
Сам Цивилёв уже успел выступить с заявлением, пообещав наказать всех виновных в трагедии в Кемерове.
Чиновник также отметил, что намерен работать в диалоге с жителями региона и реализовать все инициативы и решения по развитию области.
«Считаю необходимым подчеркнуть — прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач», — следует из его заявления.
Официально депутатам Кемеровского областного совета Сергей Цивилёв будет представлен в понедельник, 2 апреля. Как отметили в региональном парламенте, ему не потребуется проходить процедуру утверждения.
«Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна. Явно, что его (Сергея Цивилёва. — RT) встреча с президентом и прибытие в Кемерово говорили о том, что данная акция планировалась. Тут ничего удивительного я не вижу», — цитирует РИА Новости депутата Владимира Волчека.
«Нужен профессионал»
В Госдуме отметили, что назначение Цивилёва на должность врио губернатора вполне оправданно: он обладает опытом в угольной промышленности, которая является одной из основных в Кузбассе.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, в свою очередь, считает, что у Цивилёва есть все шансы стать губернатором Кемеровской области на постоянной основе.
«Не могу сказать, что они стопроцентные — это покажут выборы, — но очень высокие. Если Цивилёв — компромиссная фигура для элиты и народа и если он не является неприемлемой фигурой для президента — а был бы он ей, то не стал бы врио, — то почему бы его не избрать? Это человек местный, так или иначе его уже знают, с ним сработаются», — пояснил он RT.
Как добавил Журавлёв, Цивилёв устраивает собственников угольной отрасли и является компромиссной фигурой.
«Кроме того, в период страшной трагедии он всё-таки показал себя политиком. Эмоциональным, но политиком», — подчеркнул политолог.
Отметим, что губернатор Кузбасса будет выбираться в единый день голосования в сентябре.
«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сообщил РИА Новости член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
Выполнил миссию
В воскресенье, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку Амана Тулеева, возглавлявшего Кемеровскую область более 20 лет. Губернатор попросил сложить с него полномочия на фоне пожара в Кемерове, который унёс жизни 64 человек.
«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя», — пояснил глава региона в видеообращении.
Между тем эксперты считают, что Тулеев был одним из самых сильных губернаторов в России. Однако ему стоило покинуть свой пост раньше. Теперь же из-за трагедии в ТЦ он вынужден уходить со скандалом.
«Это очень яркий, интересный руководитель региона. Его ошибка только в том, что он не смог вовремя уйти», — выразил мнение в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.
Вместе с тем, как напомнил Александр Фокин, именно Тулеев смог сделать регион процветающим.
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«Отставка Амана Тулеева в сложившейся в Кузбассе ситуации будет воспринята населением с пониманием и в то же время с сожалением. Он пришёл в регион, когда шахты не работали, шахтёры не получали зарплату по полгода. Было большое социальное напряжение. Угольная отрасль тогда считалась убыточной, шахтёры с касками сидели на Горбатом мосту. Сейчас добывается больше 200 млн тонн угля, построены пять угольных портов. Социальный пакет очень большой. Построены десятки миллионов квадратных метров жилья. Многое сделано в вопросах экологии», — подчеркнул депутат.
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