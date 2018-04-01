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«Принимаю область в очень тяжёлый момент»: врио главы Кузбасса назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв

01 апреля 2018, 15:09  •  117 • В России
В связи с досрочной отставкой главы Кемеровской области Амана Тулеева временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сам чиновник уже пообещал наказать всех виновных в трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Политологи называют Цивилёва «компромиссной фигурой для элиты и народа» и отмечают, что у него есть все шансы стать губернатором Кузбасса на предстоящих выборах.
 
Сергей Цивилёв с участниками стихийного митинга у здания администрации в Кемерове © Александр Кряжев / РИА Новости
 

Вице-губернатор Сергей Цивилёв занял пост временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Кремля. Он был назначен указом президента России Владимира Путина в связи с досрочной отставкой Амана Тулеева.

«Назначить Цивилёва Сергея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Кемеровской области», — говорится в указе.

Сам Цивилёв уже успел выступить с заявлением, пообещав наказать всех виновных в трагедии в Кемерове.

«Я принимаю область в очень тяжёлый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей. Хочу сказать вам, жителям Кемерова и всей области, что сделаю всё, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», — сказал он.

Чиновник также отметил, что намерен работать в диалоге с жителями региона и реализовать все инициативы и решения по развитию области.

«Считаю необходимым подчеркнуть — прямое общение с людьми является для меня самым главным. Нам с вами предстоит решить много непростых, сложных задач», — следует из его заявления.

Официально депутатам Кемеровского областного совета Сергей Цивилёв будет представлен в понедельник, 2 апреля. Как отметили в региональном парламенте, ему не потребуется проходить процедуру утверждения.

«Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна. Явно, что его (Сергея Цивилёва. — RT) встреча с президентом и прибытие в Кемерово говорили о том, что данная акция планировалась. Тут ничего удивительного я не вижу», — цитирует РИА Новости депутата Владимира Волчека.

«Нужен профессионал»

В Госдуме отметили, что назначение Цивилёва на должность врио губернатора вполне оправданно: он обладает опытом в угольной промышленности, которая является одной из основных в Кузбассе.

«Здесь должен быть человек, который имеет большой жизненный опыт, хорошо знает угольную промышленность, потому что у нас в Кузбассе практически 100 тыс. шахтёров и главной доходной частью бюджета Кемеровской области остаётся уголь. Поэтому, конечно, здесь нужен профессионал, который знает эту тему, а также разбирается в вопросах, связанных с социальным пакетом. У Цивилёва есть опыт работы с населением. Он чётко понимает, что необходимо делать. В такой сложной ситуации, думаю, что это достойное решение и достойная кандидатура», — отметил депутат Госдумы от Кемеровской области Александр Фокин в беседе с RT.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, в свою очередь, считает, что у Цивилёва есть все шансы стать губернатором Кемеровской области на постоянной основе.

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«Не могу сказать, что они стопроцентные — это покажут выборы, — но очень высокие. Если Цивилёв — компромиссная фигура для элиты и народа и если он не является неприемлемой фигурой для президента — а был бы он ей, то не стал бы врио, — то почему бы его не избрать? Это человек местный, так или иначе его уже знают, с ним сработаются», — пояснил он RT.

Как добавил Журавлёв, Цивилёв устраивает собственников угольной отрасли и является компромиссной фигурой.

«Кроме того, в период страшной трагедии он всё-таки показал себя политиком. Эмоциональным, но политиком», — подчеркнул политолог.

Отметим, что губернатор Кузбасса будет выбираться в единый день голосования в сентябре.

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сообщил РИА Новости член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Выполнил миссию

В воскресенье, 1 апреля, президент РФ Владимир Путин принял добровольную отставку Амана Тулеева, возглавлявшего Кемеровскую область более 20 лет. Губернатор попросил сложить с него полномочия на фоне пожара в Кемерове, который унёс жизни 64 человек.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя», — пояснил глава региона в видеообращении.

Между тем эксперты считают, что Тулеев был одним из самых сильных губернаторов в России. Однако ему стоило покинуть свой пост раньше. Теперь же из-за трагедии в ТЦ он вынужден уходить со скандалом.

«Это очень яркий, интересный руководитель региона. Его ошибка только в том, что он не смог вовремя уйти», — выразил мнение в беседе с RT политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин.

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Вместе с тем, как напомнил Александр Фокин, именно Тулеев смог сделать регион процветающим.

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«Отставка Амана Тулеева в сложившейся в Кузбассе ситуации будет воспринята населением с пониманием и в то же время с сожалением. Он пришёл в регион, когда шахты не работали, шахтёры не получали зарплату по полгода. Было большое социальное напряжение. Угольная отрасль тогда считалась убыточной, шахтёры с касками сидели на Горбатом мосту. Сейчас добывается больше 200 млн тонн угля, построены пять угольных портов. Социальный пакет очень большой. Построены десятки миллионов квадратных метров жилья. Многое сделано в вопросах экологии», — подчеркнул депутат.

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