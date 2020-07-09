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«Принимая во внимание позитивные тенденции»: в Москве с 13 июля откажутся от обязательного масочного режима на улицах

09 июля 2020, 17:55  •  59 • В России
В Москве с 13 июля начнётся очередной этап снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. В частности, отменяется обязательный масочный режим на улицах, ограничения на работу парков культуры и отдыха, снимается запрет на очную форму занятий в общеобразовательных учреждениях и многое другое. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин анонсировал, что с 1 августа при сохранении позитивных тенденций в ситуации с COVID-19 могут открыться театры, концертные залы и кинотеатры, при этом их заполняемость не должна будет превышать 50%.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В понедельник, 13 июля, Москва переходит к очередному этапу снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своём блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», — сообщил Собянин.

Так, отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. При этом выбор формы проведения испытаний (очный или дистанционный вариант) остаётся за Минобрнауки России и администрациями вузов. Также снимается запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

«До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать как обычно — в День знаний 1 сентября», — пояснил градоначальник.

Кроме того, без ограничений могут начать работу парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. Могут возобновить работу секции и кружки, дискотеки, но количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок. К тому же разрешат открыть детские лагеря и развлекательные центры.

«Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий», — сказал Собянин.

  • © sobyanin.ru

Помимо этого, снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, но остаётся необходимость соблюдения всех санитарных требований.

Также отменяется обязательный масочный режим на улицах. При этом средства индивидуальной защиты по-прежнему должны использоваться в общественных местах и транспорте. Сохраняется и требование социального дистанцирования.

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но, несмотря на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая, праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что с 1 августа власти собираются разрешить возобновление работы театрам, кинотеатрам и концертным залам, но с условием заполнения общественных пространств не более чем на 50%. В этот же день должны будут возобновить работу кружки и секции программы «Московское долголетие», однако занятия должны проводиться только на открытом воздухе.

Кроме того, с начала августа спортивные соревнования смогут посещать больше зрителей. Порог посетителей будет повышен с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

«Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость COVID продолжает идти на спад», — констатировал Собянин.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом? d Москве 8 июля было выявлено наименьшее количество новых случаев за последние три месяца — 568. В предыдущие два дня — 621 и 629 человек соответственно.

«Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад, и на 90% меньше, чем два месяца назад», — говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Между тем в целом за минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,3% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Всего в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 707 301 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 481 316 человек, в том числе 8 805 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 10 843 пациента. За прошедшие сутки умерли 176 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 22 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 288 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 276,2 тыс. человек.

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Ханты-Мансийский АО (265), Иркутская (243) и Нижегородская области (224), а также Алтайский край (224).  

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