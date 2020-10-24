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«Принимая во внимание пик повышенного спроса»: Минпромторг перевёл систему маркировки лекарств в уведомительный режим

24 октября 2020, 22:20  •  39 • В России
Систему маркировки лекарственных средств временно переведут в уведомительный режим, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в настоящее время в запущенной 1 июля системе остаются нерешённые проблемы. Министр указал, что принятое решение позволит продавать медицинские препараты сразу, «не дожидаясь ответа системы маркировки». Ранее в Минздраве указали, что на фоне пандемии COVID-19 ведётся постоянный мониторинг наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о временном переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим на фоне повышенного спроса на препараты.

По его словам, в настоящее время остаются нерешёнными проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — говорится в заявлении министра.

По его словам, такое решение позволит продавать медицинские препараты сразу, «не дожидаясь ответа системы маркировки».

«Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», — сказал Мантуров.

Напомним, что с 1 июля в России действует обязательная маркировка всех лекарств. Цель введения этой системы — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю. Регламентирующий сроки вступления маркировки в силу закон был принят до пандемии коронавируса, в декабре 2019 года.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Согласно сообщению Минпромторга, в системе маркировки лекарств сейчас работает 77 тыс. организаций, промаркированных препаратов насчитывается более 1 млрд упаковок. При этом доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема с учетом наличия немаркированных остатков. В министерстве подчеркнули, что их нахождение в обороте на данный момент «абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников рынка».

Ранее, 17 октября, в Минздраве заявили, что на фоне пандемии COVID-19 ведётся постоянный мониторинг наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции.

«В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают», — указали в ведомстве.

В сообщении Минздрава также говорится, что министерство совместно с Росздравнадзором и оператором системы маркировки оперативно реагируют на обращения участников оборота и пациентов с тем, чтобы обеспечить стабильность лекарственного обеспечения.

В марте 2020 году Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) выступила с просьбой ввести «стоп-тайм» на период действия ограничительных мер на введение с 1 июля маркировки лекарственных средств.

В организации пояснили, что из-за введённых на фоне пандемии коронавируса ограничений в Россию не могут приехать специалисты компаний-поставщиков оборудования для осуществления пуско-наладочных работ. При этом российские специалисты также не могут выехать за рубеж для приемки отдельных элементов оборудования и прохождения обучения.

В организации указали, что запуск системы без наладки «приведёт к сбоям в системе и дестабилизации лекарственного обеспечения» в России.

«В связи с этим, отрасль просит ввести «стоп-тайм» на подготовительный период до окончания ограничительных и карантинных мероприятий. «Период стоп-тайма прибавить к 1 июля, чтобы у нас была возможность по-человечески наладить оборудование и двинуться дальше», — говорится в обращении АРФП.

Провизор, эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина рассказала, что система маркировки лекарств в России вводилась в спешке, её условия менялись динамически.

«Сначала люди покупали оборудование исходя из того, что QR-код будет содержать восемьдесят восемь знаков, потом их сократили до сорока четырёх, убрали оттуда срок годности, а это вообще основной из показателей проверки препарата. И понятно, что когда остаётся несколько месяцев до внедрения, а вам меняют условия, это не может негативно не сказаться на всей системе», — сказала Булыгина.

По её словам, нынешнее решение о переходе системы на уведомительный режим должно помочь ситуации, поскольку это решение «фактически выводит из-под удара последнее розничное звено».

«Они могут брать и продавать медикаменты и это не будет считаться фальсификатом», — заключила Булыгина.

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