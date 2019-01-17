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Принимал храп за команду: В Японии рассказали, за что "увольняют" роботов со службы

17 января 2019, 07:09  •  56 • В мире
Известный японский отель «уволил» большое количество роботов, обслуживающих клиентов, и нанял людей. Среди прочих причин такого решения, была названа недостаточная коммуникация между постояльцами и машинами. Так, один робот-помощник принимал храп клиента за команду и просил её повторить.
Сеть японских отелей в Японии Henn na, разрекламировавших себя на том, что большая часть сотрудников в нём заменена роботами, отправила их на консервацию. Вместо андроидов на службу заступили обычные люди, пишет South China Morning Post.
Руководство отеля откровенно поделилось причиной такой серьёзной перемены, ей стали частые поломки и дорогое обслуживание машин. При этом в отеле Henn na признались, что роботы все равно неспособны полноценно общаться с клиентами. Иногда это даже приводило к казусным ситуациям, один робот-помощник в номере принимал храп постояльца за команду и настойчиво просил повторить ее.
Сейчас в отеле открыты вакансии администраторов, уборщиков, носильщиков и другого обслуживающего персонала. Меду тем, Henn na собирается и дальше разрабатывать андроидов-отельеров.
Ранее Евгений Кузнецов, глава представительства Университета сингулярности в Москве, рассказал телеканалу "Культура", что в ближайшем будущем на территории России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Такие резкие социальные изменения связаны с общемировой тенденцией на роботизацию бизнеса.

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