Принесёт ли Сочинский конгресс мир в Сирию?

Проведенный в конце января в Сочи Конгресс сирийского национального диалога своими масштабами заметно превзошёл предпринимавшиеся ранее попытки собрать под одной крышей представителей всех групп населения расколотой войной Сирии. 1600 человек, отличающихся политическими и религиозными взглядами, социальным положением, возрастом, напряжённо пытались найти пути установления мира на своей земле. Не подменяя действующие механизмы ООН, данный конгресс был нацелен на облегчение их работы. Тем не менее на Западе преобладающей оценкой результатов сочинского форума стало определение его как едва ли не провалившегося – на том основании, что отдельные прозападные группы от участия в нём уклонились. США, Великобритания и Франция встречу проигнорировали. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) заявил в Париже, что решение по Сирии может быть принято только в рамках ООН в Женеве, а не в Сочи.

Между тем «сочинская платформа» на сегодняшний день – единственная идеология, способная реально объединить разрозненное сирийское общество. В ней нет попыток зафиксировать преимущества одной из сторон конфликта. Она ясно отражает те демократические нормы, которые начертаны на знамёнах Запада. Эти нормы могут не прийтись по вкусу лишь отъявленным радикалам-исламистам. Казалось бы, США и их союзникам остаётся лишь приветствовать достигнутый прогресс. Ничего подобного, к сожалению, не наблюдается, будто всё исходящее от России «токсично» по определению.

Сергей Лавров в Сочи

Заключительное заявление конгресса в Сочи, несмотря на разногласия участников, было ими одобрено без особых возражений по той причине, что оно отражает фундаментальные интересы сирийского государства. В 12 пунктах заявления упор сделан на «полной приверженности» суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Сирии. Особо подчёркнуто, что ни одна часть национальной территории не должна быть предметом уступок, а оккупированные Голанские высоты должны быть возвращены. Против этого формально ничего не может возразить ни один сирийский деятель, если он не политический самоубийца. В то же время эти принципы едва ли могут понравиться Соединённым Штатам, погрязшим в авантюре создания на сирийской территории курдского квазигосударства, а также Израилю. Не прибывшие в Сочи сирийские оппозиционеры показали, что они идут на поводу у тех, кто не очень-то озабочен ключевыми правами народа Сирии. И это обернётся дальнейшим падением их влияния среди населения.

Разве не отвечает потребностям всех сирийцев и признанным международным нормам пункт о том, каким должен быть характер будущего государства? Согласно этому пункту, Сирия «должна быть демократическим и нефракционным государством, основанным на принципах политического плюрализма и равного гражданства, независимо от религиозной, этнической и гендерной принадлежности, полном уважении и защите верховенства закона, разделении властей, независимости судебной системы, полном равенстве всех граждан, культурном многообразии сирийского общества, обеспечении общественных свобод, включая свободу вероисповедания, имеющим транспарентное, инклюзивное, ответственное управление, в том числе перед национальным законодательством, с необходимыми эффективными мерами по борьбе с преступностью, коррупцией и должностными злоупотреблениями». В каких странах-союзниках США на Ближнем Востоке осуществлена подобная программа? Ни в каких! Беспрецедентна, в частности, для местных традиционных обществ содержащаяся в заявлении установка на то, чтобы в будущих структурах власти в Сирии женщины получили долю в 30%, а в дальнейшем достигли бы и полного паритета.

Положение о том, что будущая национальная армия Сирии должна быть «сильная и объединённая», определённо указывает на то, что в её состав смогут войти и вооружённые подразделения той части оппозиции, которая включится в процесс национального примирения. Стране это нужно, но и Соединёнными Штатами, и Турцией в Сирии создаются «карманные армии». Позиция Анкары по отношению к сочинскому конгрессу в целом двойственная. С одной стороны, Турция участвовала в конгрессе, и её замминистра иностранных дел даже представлял «стамбульскую группу сирийской оппозиции». Наступая в Африне, турки не могут не сотрудничать с Москвой, а негласно и с центральным правительством в Сирии. С другой стороны, успехи Дамаска их особо не радуют. Турецкий дипломат «анонимно» признался агентству Anadolu: «Если бы мы не присутствовали на встрече, то Конституционная комиссия формировалась бы помимо воли Турции».

Важнейшим решением форума является именно решение о формировании Конституционной комиссии, в состав которой войдут представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племён, женщины. В составе этого органа должны быть пропорционально представлены все этнические и религиозные группы. При этом объявлено, что окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов Конституционной комиссии будет принято в рамках Женевского процесса под эгидой ООН. По сообщениям турецких СМИ, Россия, Турция и Иран должны были предложить в её состав по 50 человек (всего 150), из которых около 40 отберёт спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, по принципу треть от правительства, треть от оппозиции, треть – независимые кандидаты. Анкара уже обратилась к де Мистуре с просьбой не допускать в Конституционную комиссию ни одного представителя курдской Партии демократического союза (ПДС).

Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура в Сочи

За скобками пока остался вопрос, являющийся камнем преткновения в отношениях власти и оппозиции, – о будущих выборах и судьбе правящего режима. И это, наверно, к лучшему. Бессмысленно без конца спотыкаться об эту тему, если нет конституции и законов, регламентирующих избирательный процесс.

Из серьёзных политических сил против предложения о подготовке новой конституции выступил ориентирующийся на Эр-Рияд Сирийский переговорный комитет, который продолжает настаивать на уходе Б. Асада и формировании временного переходного правительства. Не так категорично, но не выразила воодушевления по поводу предложенного начала конституционного процесса базирующаяся в Турции Сирийская национальная коалиция. Однако Анкара всё равно намерена проталкивать её членов в состав формируемой Конституционной комиссии. В заявлении МИД Турции подчёркивается, что Сирийская национальная коалиция приняла «конструктивное участие» в работе сочинского форума и представила «после консультации с оппозицией» свой список из 50 членов будущей комиссии. Это может означать дальнейшую маргинализацию «эр-риядской группы» на сирийской политической сцене, что повышает шансы на достижение мирного урегулирования.

Из-за турецкого наступления в Африне в Сочи не присутствовала ведущая среди сирийских курдов ПДС, хотя этим она скорее сыграла на руку Анкаре. Среди оппозиции, особенно ориентирующейся на Турцию, немало деятелей, которые вообще хотели бы оставить курдов вне конституционного процесса. Представители иных, менее влиятельных курдских организаций в Сочи всё же приехали. В перспективе это грозит ПДС постепенной утратой влияния среди курдов.