Принести в жертву уровень жизни населения: Министр Орешкин случайно проговорился о планах правительства?

"Почему доходы населения падают?" - на этот вопрос попыталась ответить в своей авторской программе на Царьграде "Индекс Иваткиной" Мария Иваткина.

Она обратила внимание на то, что в последние шесть лет эксперты уверенно говорят о падении доходов граждан нашей страны. Об этом же говорит и Росстат. Причём падения не скрывает даже пересчёт по новой методике.

"Упрямые цифры всё равно не хотят расти. Более того, скрепя сердце статистическое ведомство, подконтрольное Минэкономразвития, вынуждено заявить: почти у половины соотечественников хватает денег только на еду и одежду. А на товары длительного пользования - холодильник, чайник, мебель - финансов уже нет", - обращает внимание Иваткина и ставит жителям страны свой диагноз - живут в нищете.

Впрочем, возможно, всё будет ещё хуже, если принять во внимание заинтересованность министра экономического развития России Максима Орешкина в опыте Китая. Слушая его рассуждения о том, что КНР жертвует настоящим уровнем жизни населения ради светлого будущего, невольно задаёшься вопросом: уж не проговорился ли чиновник случайно о планах российского правительства?

Дословно цитата министра звучит так:

"Китай, опять же, жертвуя настоящим, объем средств изымает ради того, чтобы создать себе базу для действий в будущем. С одной стороны, более высокие темпы роста, с другой стороны, нужно понимать, это меньший уровень текущего потребления, меньший уровень социальной поддержки населения, именно жертвуя этим самым ради будущего динамики".

Иваткина жестко осадила Орешкина, подчеркнув, что "не нужно пенять на Китай".

"Политика жертвования, о которой говорит Орешкин, - не наш путь, - поясняет телеведущая и задаёт министру весьма неудобный вопрос о жертвенности русского народа: - Сколько лет уже население России жертвует сегодняшним днём ради светлого будущего? 6 лет подряд падают реальные располагаемые доходы. А светлее на экономическом небе как-то не становится. Кочуем из стагнации в рецессию и обратно".

На этом Иваткина не останавливается и "атакует" министра новыми, не менее острыми вопросами:

"Значит, правительство что-то делает не так? Действительно так нужно было повышать пенсионный возраст? А НДС увеличивать тоже было необходимо? А рабочим пенсионерам пенсию замораживать на уровне 2016 года, не допуская индексации? - интересуется Иваткина и напоминает, что "доходы населения - это главная движущая сила российской экономики": - Если у человека есть деньги, он идёт и покупает палку колбасы, чайник, диван. У заводов и предприятий есть спрос - они начинают работать, развиваться, а не выживать. И в свою очередь наполняют бюджеты налогами. Вот какие деньги нам нужны. Не нефтяные доходы и не последние копейки из кошельков населения".