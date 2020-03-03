Принадлежит по праву: Крым требует вернуть принадлежащее ему скифское золото

Музейщики Крыма предоставили суду Амстердама все необходимые исчерпывающие аргументации касательно того, что коллекция скифского золота, на которую также претендует и Киев, должна быть возвращена на полуостров. Об этом заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передаёт РИА Новости.

Отметим, что срок предоставления сторонами аргументации о принадлежности коллекции истекает 3 марта.

По словам Мальгина, вся исчерпывающая и аргументируемая позиция крымской стороны была предоставлена суду в тех вариантах, в которых запрашивалась.

"Предметы были найдены в Крыму, хранились и изучались в крымских музеях, и они должны сюда и вернуться", - отрезал собеседник агентства.

Он добавил, что суд может как назначить дату рассмотрения дела по существу, так и продлить сроки сбора необходимой информации.

Напомним, скифское золото представляет собой коллекцию экспонатов, состоящую из более чем двух тысяч предметов. Её стоимость оценивается в 2 млн долларов. В 2014 году коллекция использовалась для оформления выставки в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама на основании Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия принял решение о возврате драгоценностей Украине как суверенному государству, которое передавало золото в амстердамский музей.

В мае 2017 года музеи Крыма, где хранились экспонаты, подали апелляцию на решение суда Амстердама.