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Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма

04 июня 2019, 01:54  •  63 • Политика
Источник в Евросоюзе раскрыл планы по поводу санкций против Крыма и Севастополя. По его данным, введенные ЕС санкционные ограничения будут продлены на год даже без обсуждений.
Напомним, что срок действия санкций против Крыма и Севастополя заканчивается 23 июня. Ранее ограничения, принятые ЕС, неоднократно продлевались. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, вскоре продление повторится.
По словам дипломата, такое решение примут без какого-либо обсуждения. Предположительно, это произойдет на заседании Совета ЕС в Люксембурге. Оно состоится 17 июня.
При этом собеседник агентства отрицает, что продление связано с черным списком, составленным Россией уже для ЕС. В МИД РФ 31 мая сообщали, что расширяется список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Таков был ответ на действия ЕС в отношении граждан РФ.

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