Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма

Напомним, что срок действия санкций против Крыма и Севастополя заканчивается 23 июня. Ранее ограничения, принятые ЕС, неоднократно продлевались. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, вскоре продление повторится.

По словам дипломата, такое решение примут без какого-либо обсуждения. Предположительно, это произойдет на заседании Совета ЕС в Люксембурге. Оно состоится 17 июня.

При этом собеседник агентства отрицает, что продление связано с черным списком, составленным Россией уже для ЕС. В МИД РФ 31 мая сообщали, что расширяется список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Таков был ответ на действия ЕС в отношении граждан РФ.