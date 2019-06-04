|
Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма
04 июня 2019, 01:54 • 63 • Политика
Источник в Евросоюзе раскрыл планы по поводу санкций против Крыма и Севастополя. По его данным, введенные ЕС санкционные ограничения будут продлены на год даже без обсуждений.
Напомним, что срок действия санкций против Крыма и Севастополя заканчивается 23 июня. Ранее ограничения, принятые ЕС, неоднократно продлевались. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, вскоре продление повторится.
По словам дипломата, такое решение примут без какого-либо обсуждения. Предположительно, это произойдет на заседании Совета ЕС в Люксембурге. Оно состоится 17 июня.
При этом собеседник агентства отрицает, что продление связано с черным списком, составленным Россией уже для ЕС. В МИД РФ 31 мая сообщали, что расширяется список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Таков был ответ на действия ЕС в отношении граждан РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 23:09
|
31 мая 2019, 06:54
|
01 июня 2019, 15:24
|
01 июня 2019, 18:39
|
02 июня 2019, 01:09
|
02 июня 2019, 14:09
|
02 июня 2019, 07:39